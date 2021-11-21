ABD'li generalden itiraf: Rusya ve Çin, hipersonik teknolojiler alanında ABD'den üstün

Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında Politico haber sitesine demeç veren Thompson, "Hipersonik programlar bakımından Ruslar ve Çinliler kadar ileri düzeyde değiliz" dedi.



Thompson, ABD Uzay Kuvvetleri'nin hipersonik füzeleri izlemek için ülkenin ihtiyaç duyduğu bir uydu grubu tasarlama çalışmaları yaptığını belirterek bunun yeni bir meydan okuma olduğunu kaydetti.



Şu anda Rusya, ordusunda hipersonik füzelere sahip olan veya onları teyakkuz durumunda bulunduran tek ülke konumunda.



Rusya ordusu, hipersonik füze fırlatma kapasitesine sahip Kinjal ve Avangard füze komplekslerini nöbet amaçlı devreye alırken Tsirkon hipersonik füzesinin testlerinin 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım başındaki açıklamasında dünyada benzeri bulunmayan modern silahların Rusya’nın askeri güvenliğinin üst düzeyde olmasını sağladığını belirtmişti.



"Rusya’nın askeri endüstri sektörü, temel ve uygulamalı bilimi sayesinde bu yönde çok ciddi bir birikim yapıldığını defalarca belirttim. Yapılan testler, Peresvet lazer silahlarının, Avangard ve Kinjal hipersonik sistemlerinin benzersiz özelliklerini inandırıcı bir biçimde doğruladı" ifadelerini kullanan Putin, "Gemi tabanlı Tsirkon hipersonik seyir füzesinin testleri tamamlanma aşamasında, bu füzeler önümüzdeki yıl Rus Donanması'na tedarik edilmeye başlanacak. Tsirkon füzesi, denizaltından yapılan fırlatma testleri sırasında verilen görevden hiç sapmadan hem karadaki, hem de denizdeki hedefleri vurdu" demişti.