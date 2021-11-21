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https://tr.sputniknews.com/20211121/ak-partili-ellibes-erdogan-dese-ki-emredersin-biden-ne-istiyorsun-macron-dolar-da-avro-da-duser-1051003374.html
AK Partili Ellibeş: Erdoğan dese ki 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron' dolar da avro da düşer
AK Partili Ellibeş: Erdoğan dese ki 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron' dolar da avro da düşer
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, dolar kurundaki yükselişi “Recep Tayyip Erdoğan dese ki: Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron… Bunları yaparsak... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T12:50+0300
2021-11-21T12:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kocaeli
joe biden
euro
dolar
milletvekili
akp
açıklama
euro/tl
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AK Partili Ellibeş, Gebze’de; partisinin Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AKP’nin 20 yılı geride bıraktığını dile getiren Ellibeş, "Bir yeni 20 yılın başlangıcındayız. Gelecek 20 yılı muhalefetin eline bırakamayız, bırakmamalıyız. Bırakırsak yanlış yaparız. Bu 20 yılda yaptıklarımızı bir kalemde silip atarlar. Gelecekle ilgili hayalleri, vizyonları yok çünkü. Tek bir şeye odaklanmışlar, koro halinde bir şeyi söylüyorlar: O da AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bu konuda hemfikirler. Başka vaatleri var mı? Yok. Çünkü onlara akıl veren, yöneten bir üst akıl var" diye konuştu.Dolar kurundaki yükselişi hakkında da konuşan Ellibeş, "Recep Tayyip Erdoğan dese ki: Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron, istediğini söyle biz yapalım, senin istediğin kadar nefes alalım, senin istediğin kadar oturalım, ayakta duralım. Bunları yaparsak; dolar da avro da şu da bu da düşer mi? Yemin ediyorum düşer. Ama ne oluruz? Bağımsızlığım nereye gider? Hürriyetimiz ne olur? Ayaklar altına düşer. Bizi avro ile yıkamazsınız, dolar ile deviremezsiniz. Yalanlarınızla bir şekilde bizi mağlup edemezsiniz. İnandık, iman ettik. Sevdamız var. Bizi sıradan bir siyasi parti olarak görüyorlar. Yanılıyorlar ama hala farkında değiller. Bizim bir davamız var, dertliyiz. Dava partisiyiz biz. Kişiler gider, dava kalıcıdır. Büyük bedeller ödedik, ödeyeceğiz” yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/cumhurbaskanligi-ust-duzey-yetkilileri-hukumet-faiz-indirimiyle-ortaya-cikan-faturanin-farkinda-1050952414.html
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recep tayyip erdoğan, kocaeli, joe biden, euro, dolar, milletvekili, akp, açıklama, euro/tl, vekil

AK Partili Ellibeş: Erdoğan dese ki 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron' dolar da avro da düşer

12:50 21.11.2021 (güncellendi: 12:51 21.11.2021)
© AAAK Partili Ellibeş: Erdoğan dese ki 'emredersin Biden, ne istiyorsun Macron' dolar da avro da düşer
AK Partili Ellibeş: Erdoğan dese ki 'emredersin Biden, ne istiyorsun Macron' dolar da avro da düşer - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, dolar kurundaki yükselişi “Recep Tayyip Erdoğan dese ki: Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron… Bunları yaparsak, dolar da avro da şu da bu da düşer mi? Yemin ediyorum düşer” sözleri ile değerlendirdi.
AK Partili Ellibeş, Gebze’de; partisinin Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuştu. AKP’nin 20 yılı geride bıraktığını dile getiren Ellibeş, "Bir yeni 20 yılın başlangıcındayız. Gelecek 20 yılı muhalefetin eline bırakamayız, bırakmamalıyız. Bırakırsak yanlış yaparız. Bu 20 yılda yaptıklarımızı bir kalemde silip atarlar. Gelecekle ilgili hayalleri, vizyonları yok çünkü. Tek bir şeye odaklanmışlar, koro halinde bir şeyi söylüyorlar: O da AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bu konuda hemfikirler. Başka vaatleri var mı? Yok. Çünkü onlara akıl veren, yöneten bir üst akıl var" diye konuştu.
Dolar kurundaki yükselişi hakkında da konuşan Ellibeş, "Recep Tayyip Erdoğan dese ki: Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron, istediğini söyle biz yapalım, senin istediğin kadar nefes alalım, senin istediğin kadar oturalım, ayakta duralım. Bunları yaparsak; dolar da avro da şu da bu da düşer mi? Yemin ediyorum düşer. Ama ne oluruz? Bağımsızlığım nereye gider? Hürriyetimiz ne olur? Ayaklar altına düşer. Bizi avro ile yıkamazsınız, dolar ile deviremezsiniz. Yalanlarınızla bir şekilde bizi mağlup edemezsiniz. İnandık, iman ettik. Sevdamız var. Bizi sıradan bir siyasi parti olarak görüyorlar. Yanılıyorlar ama hala farkında değiller. Bizim bir davamız var, dertliyiz. Dava partisiyiz biz. Kişiler gider, dava kalıcıdır. Büyük bedeller ödedik, ödeyeceğiz” yorumunu yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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