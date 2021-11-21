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AK Partili Külünk: Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim, 5 saatte Selanik’teyiz
AK Partili Külünk: Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim, 5 saatte Selanik’teyiz
Çorum'da konuşan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuştu. Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T23:21+0300
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politika
ak parti
türkiye
yunanistan
metin külünk
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Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin konumu” konulu konferansa katılan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilime değinen Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211121/kulunk-turkiyenin-guc-merkezi-olmasini-istemeyenler-lgbt-uzerinden-degerlerimizi-tuketmek-istiyor-1050997447.html
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ak parti, türkiye, yunanistan, metin külünk

AK Partili Külünk: Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim, 5 saatte Selanik’teyiz

23:21 21.11.2021 (güncellendi: 23:28 21.11.2021)
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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Çorum'da konuşan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuştu. Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız" dedi.
Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin konumu” konulu konferansa katılan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilime değinen Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
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