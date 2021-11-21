AK Partili Külünk: Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim, 5 saatte Selanik’teyiz

Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin konumu” konulu konferansa katılan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilime değinen Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" ifadelerini kullandı.
Çorum'da konuşan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuştu. Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız" dedi.
Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin konumu” konulu konferansa katılan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilime değinen Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" ifadelerini kullandı.