https://tr.sputniknews.com/20211121/ak-partili-kulunk-yunanistan-fuze-atacakmis-atsin-da-gorelim-5-saatte-selanikteyiz-1051012570.html

AK Partili Külünk: Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim, 5 saatte Selanik’teyiz

AK Partili Külünk: Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim, 5 saatte Selanik’teyiz

Çorum'da konuşan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuştu. Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T23:21+0300

2021-11-21T23:21+0300

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metin külünk

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Çorum’da bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen “Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin konumu” konulu konferansa katılan AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilime değinen Külünk, "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211121/kulunk-turkiyenin-guc-merkezi-olmasini-istemeyenler-lgbt-uzerinden-degerlerimizi-tuketmek-istiyor-1050997447.html

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