https://tr.sputniknews.com/20211121/alex-de-souzadan-derbi-paylasimi-1051009492.html

Alex de Souza’dan derbi paylaşımı

Alex de Souza’dan derbi paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesi, Fenerbahçe’ye başarılar diledi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

alex de souza

fenerbahçe

derbi

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takımın eski kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından başarılar diledi.Alex de Souza, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.

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galatasaray, alex de souza, fenerbahçe, derbi