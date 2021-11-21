Alex de Souza’dan derbi paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takımın eski kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından başarılar diledi.Alex de Souza, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Semih Şentürk ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesi, Fenerbahçe’ye başarılar diledi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takımın eski kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından başarılar diledi.