https://tr.sputniknews.com/20211121/atkisi-gundem-olan-birinci-bu-azgin-azinliga-gore-biz-bizimkiler-dizisindeki-kapicilariz-1051006552.html

Atkısı gündem olan Birinci: Bu azgın azınlığa göre biz, 'Bizimkiler' dizisindeki kapıcılarız

Atkısı gündem olan Birinci: Bu azgın azınlığa göre biz, 'Bizimkiler' dizisindeki kapıcılarız

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, 5 bin lira değerindeki atkısının gündem olması üzerine sosyal medya hesabından "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T15:43+0300

2021-11-21T15:43+0300

2021-11-21T15:43+0300

politika

türkiye

mücahit birinci

atkı

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Katıldığı tartışma programında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınış şeklini eleştiren Prof. Dr. Ersan Şen'e "Alışacaksınız, alışacaksınız" diye yanıt veren AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin taktığı atkı sosyal medyada gündem oldu. Birinci'nin Louis Vuitton marka atkısının fiyatının 330 pound (4,983 TL) olması tepki çekti.Tepkiler üzerine Mücahit Birinci kendi sosyal medya hesabından "Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız” ifadelerini paylaştı.

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2021

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türkiye, mücahit birinci, atkı