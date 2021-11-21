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Babasının şirket aracını kaçıran çocuk kaza yaptı: 1 yaralı
Babasının şirket aracını kaçıran çocuk kaza yaptı: 1 yaralı
Sultanbeyli’de babasının şirket otomobilini kaçıran çocuk, 3 katlı binanın bahçe boşluğuna düştü. Kazadan sonra araç içerisinde bulunan 5 çocuktan 4’ü olay... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T20:39+0300
2021-11-21T20:45+0300
türkiye
çocuk
kaza
araç
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Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi’nde babasının şirket aracını kaçıran ve 4 arkadaşını da yanına alan çocuk, cadde üzerinde hızlı bir şekilde ilerlediği sırada kaldırıma çarparak 3 katlı apartmanın bahçe boşluğuna düştü. Kaza sonrası araç içerisinden çıkan 5 çocuktan 4’ü olay yerinden kaçarken, 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan 4 çocuğu bulmak için arama başlattı. Kaza ve çocukların olay yerinden kaçış anı, çarptıkları binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza anında cadde üzerinde kaldırımda yürüyen Muhammet Uğrak, “Ben caddenin yukarı tarafından geliyordum. Araba da karşıdan son ses müzikle süratli bir şekilde geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarparak direğe vurdular. Çocuklardan birisi kafasından yaralanmıştı, diğerleri de arabadan çıkıp kaçıp gittiler. Yaralı olan çocuğu ambulans ile hastaneye götürdüler” dedi.
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çocuk, kaza, araç

Babasının şirket aracını kaçıran çocuk kaza yaptı: 1 yaralı

20:39 21.11.2021 (güncellendi: 20:45 21.11.2021)
© İHABabasının şirket aracını kaçıran çocuk kaza yaptı: 1 yaralı
Babasının şirket aracını kaçıran çocuk kaza yaptı: 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© İHA
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Sultanbeyli’de babasının şirket otomobilini kaçıran çocuk, 3 katlı binanın bahçe boşluğuna düştü. Kazadan sonra araç içerisinde bulunan 5 çocuktan 4’ü olay yerinden kaçtı, 1 çocuk ise hafif yaralandı.
Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi’nde babasının şirket aracını kaçıran ve 4 arkadaşını da yanına alan çocuk, cadde üzerinde hızlı bir şekilde ilerlediği sırada kaldırıma çarparak 3 katlı apartmanın bahçe boşluğuna düştü.
Kaza sonrası araç içerisinden çıkan 5 çocuktan 4’ü olay yerinden kaçarken, 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan 4 çocuğu bulmak için arama başlattı. Kaza ve çocukların olay yerinden kaçış anı, çarptıkları binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza anında cadde üzerinde kaldırımda yürüyen Muhammet Uğrak, “Ben caddenin yukarı tarafından geliyordum. Araba da karşıdan son ses müzikle süratli bir şekilde geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarparak direğe vurdular. Çocuklardan birisi kafasından yaralanmıştı, diğerleri de arabadan çıkıp kaçıp gittiler. Yaralı olan çocuğu ambulans ile hastaneye götürdüler” dedi.
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