https://tr.sputniknews.com/20211121/babasinin-sirket-aracini-kaciran-cocuk-kaza-yapti-1-yarali-1051010920.html

Babasının şirket aracını kaçıran çocuk kaza yaptı: 1 yaralı

Babasının şirket aracını kaçıran çocuk kaza yaptı: 1 yaralı

Sultanbeyli’de babasının şirket otomobilini kaçıran çocuk, 3 katlı binanın bahçe boşluğuna düştü. Kazadan sonra araç içerisinde bulunan 5 çocuktan 4’ü olay... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

çocuk

kaza

araç

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Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi’nde babasının şirket aracını kaçıran ve 4 arkadaşını da yanına alan çocuk, cadde üzerinde hızlı bir şekilde ilerlediği sırada kaldırıma çarparak 3 katlı apartmanın bahçe boşluğuna düştü. Kaza sonrası araç içerisinden çıkan 5 çocuktan 4’ü olay yerinden kaçarken, 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan 4 çocuğu bulmak için arama başlattı. Kaza ve çocukların olay yerinden kaçış anı, çarptıkları binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza anında cadde üzerinde kaldırımda yürüyen Muhammet Uğrak, “Ben caddenin yukarı tarafından geliyordum. Araba da karşıdan son ses müzikle süratli bir şekilde geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarparak direğe vurdular. Çocuklardan birisi kafasından yaralanmıştı, diğerleri de arabadan çıkıp kaçıp gittiler. Yaralı olan çocuğu ambulans ile hastaneye götürdüler” dedi.

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çocuk, kaza, araç