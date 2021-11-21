https://tr.sputniknews.com/20211121/bakan-ozer-850-bin-siniftan-sadece-66si-kapali-olacak-1051000734.html

Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak

Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak

MEB,bir haftalık ara tatilin ardından yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısını açıkladı. Bakan Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T10:48+0300

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türkiye

eğitim

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

açıklama

karantina

mahmut özer

yüz yüze eğitim

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Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek” dedi.Yüz yüze eğitimin ara tatil döneminden sonra da kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88’e yükseldiğini belirterek, “6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibarı ile bu oranın yüzde 88’e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5’ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93’ler seviyesinde.Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması” açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211117/milli-egitim-bakani-ozer-okullar-22-eylulde-egitime-baslayacak-karantinada-sinif-kalmayacak--1050878216.html

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eğitim, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, açıklama, karantina, mahmut özer, yüz yüze eğitim