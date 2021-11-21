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Beyoğlu’nda 'gasp içinde gasp': Gaspçının telefonu başka bir hırsız tarafından çalındı
Beyoğlu’nda 'gasp içinde gasp': Gaspçının telefonu başka bir hırsız tarafından çalındı
Katar uyruklu genç, Fransız bir kadının çantasını çalarak kaçmak istedi. Kadının kovaladığı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın, çantasıyla ve... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T14:18+0300
2021-11-21T14:18+0300
yaşam
istanbul
türkiye
beyoğlu
gasp
hırsızlık
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İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B.’nin çantasını çalarak hızlı bir şekilde odadan çıkıp kaçmaya başladı. Bu sırada çantasının çalındığını fark eden kadın genci kovaladı.Kadından kaçmaya çalışan Al Fehaid Saad M., dengesini kaybederek otel önündeki merdivenlerden aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Al Fehaid Saad M. yere düşerek elini başının altına koyup beklemeye başlarken, genç kadın ise yerden aldığı çantasıyla ve tekmelerle şahsa saldırdı. Bir süre darp eden kadını otel çalışanları güçlükle sakinleştirip içeriye aldı.Al Fehaid Saad M., yerde yattığı sırada yanına yanaşan bir ticari taksiden inen başka biri ise yardım edecek gibi şahsa yaklaştı. Şahıs, karşılık veremeyen Al Fehaid Saad M.'ın cebindeki telefonu ve bir miktar parasını aldı. Durumu fark eden otel çalışanları olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı.15 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 100 dolar ve 600 lirayı çalan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından otelin ve taksinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.
istanbul
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istanbul, türkiye, beyoğlu, gasp, hırsızlık

Beyoğlu’nda 'gasp içinde gasp': Gaspçının telefonu başka bir hırsız tarafından çalındı

14:18 21.11.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESURBeyoğlu'nda gasp içinde gasp
Beyoğlu'nda gasp içinde gasp - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Katar uyruklu genç, Fransız bir kadının çantasını çalarak kaçmak istedi. Kadının kovaladığı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın, çantasıyla ve tekmelerle gence saldırdı. Kadının gitmesinin ardından taksiyle gelen başka bir şahıs ise yerde yatan gencin telefonunu ve paralarını çalıp kaçtı.
İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B.’nin çantasını çalarak hızlı bir şekilde odadan çıkıp kaçmaya başladı. Bu sırada çantasının çalındığını fark eden kadın genci kovaladı.
Kadından kaçmaya çalışan Al Fehaid Saad M., dengesini kaybederek otel önündeki merdivenlerden aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Al Fehaid Saad M. yere düşerek elini başının altına koyup beklemeye başlarken, genç kadın ise yerden aldığı çantasıyla ve tekmelerle şahsa saldırdı. Bir süre darp eden kadını otel çalışanları güçlükle sakinleştirip içeriye aldı.
Al Fehaid Saad M., yerde yattığı sırada yanına yanaşan bir ticari taksiden inen başka biri ise yardım edecek gibi şahsa yaklaştı. Şahıs, karşılık veremeyen Al Fehaid Saad M.'ın cebindeki telefonu ve bir miktar parasını aldı. Durumu fark eden otel çalışanları olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı.
15 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 100 dolar ve 600 lirayı çalan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından otelin ve taksinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.
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