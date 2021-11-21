https://tr.sputniknews.com/20211121/beyoglunda-gasp-icinde-gasp-gaspcinin-telefonu-baska-bir-hirsiz-tarafindan-calindi-1051005193.html

Beyoğlu’nda 'gasp içinde gasp': Gaspçının telefonu başka bir hırsız tarafından çalındı

Beyoğlu’nda 'gasp içinde gasp': Gaspçının telefonu başka bir hırsız tarafından çalındı

Katar uyruklu genç, Fransız bir kadının çantasını çalarak kaçmak istedi. Kadının kovaladığı genç merdivenlerden yuvarlanarak yere düşünce kadın, çantasıyla ve... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T14:18+0300

2021-11-21T14:18+0300

2021-11-21T14:18+0300

yaşam

istanbul

türkiye

beyoğlu

gasp

hırsızlık

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İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, Katar vatandaşı Al Fehaid Saad M. Fas uyruklu Fransa vatandaşı Lina Samira B.’nin çantasını çalarak hızlı bir şekilde odadan çıkıp kaçmaya başladı. Bu sırada çantasının çalındığını fark eden kadın genci kovaladı.Kadından kaçmaya çalışan Al Fehaid Saad M., dengesini kaybederek otel önündeki merdivenlerden aşağıya yuvarlanarak yaralandı. Al Fehaid Saad M. yere düşerek elini başının altına koyup beklemeye başlarken, genç kadın ise yerden aldığı çantasıyla ve tekmelerle şahsa saldırdı. Bir süre darp eden kadını otel çalışanları güçlükle sakinleştirip içeriye aldı.Al Fehaid Saad M., yerde yattığı sırada yanına yanaşan bir ticari taksiden inen başka biri ise yardım edecek gibi şahsa yaklaştı. Şahıs, karşılık veremeyen Al Fehaid Saad M.'ın cebindeki telefonu ve bir miktar parasını aldı. Durumu fark eden otel çalışanları olaya müdahale etmek istese de başarılı olamadı.15 bin lira değerindeki cep telefonu, bin 100 dolar ve 600 lirayı çalan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından otelin ve taksinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.

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istanbul, türkiye, beyoğlu, gasp, hırsızlık