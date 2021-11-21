https://tr.sputniknews.com/20211121/binali-yildirim-her-seyi-yonetirsiniz-ama-belirsizligi-yonetemezsiniz-ekonomide-belirsizlik-var-1051011935.html

Binali Yıldırım: Her şeyi yönetirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz, ekonomide belirsizlik var

Binali Yıldırım: Her şeyi yönetirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz, ekonomide belirsizlik var

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Her şeyi yönetirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Ekonomide de belirsizlik var, tedarik zincirinde bozulma... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T22:40+0300

2021-11-21T22:40+0300

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politika

ak parti

binali yıldırım

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Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Türkiye'nin Aksakalı Gençlerle Buluşuyor" programına katıldı.Soru cevap şeklinde gerçekleşen programda, hayatını, yaşadıklarını ve anılarını anlatan Yıldırım, konuşmasında, yapılan projelerden bahsederek son 20 yılda 28 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyledi.Yıldırım, 1923'ten 2003'e kadar yapılan bölünmüş yol miktarının 6 bin 100 kilometre olduğunu belirterek, "Bu yollar sayesinde trafik kazalarında ölüm sayısında yüzde 73 azalma oldu. Sayıya vurursak son 15 yılda trafik kazalarında 12 bin vatandaşımızın bu yollar ölmemesine vesile oldu. Ayrıca çok büyük bir yakıt tasarrufu oldu. Bunun da parasal değeri milyarlarla ölçülüyor. Karbondioksit miktarında da yıllık 5 milyon ton azalma oldu. Bunlar medeniyet ölçüsü. Şu anda Türkiye'nin yol standardı Almanya ile aynı. Balkan ve Avrupa ülkelerinin yol standardı bizimkinin altında. Bu güzel bir şey." dedi.'Amacımız Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve Balkanlar'da bir birlik oluşturmak'Yıldırım, Aksakallar Konseyine Türkiye'nin Aksakalı olarak atanması sorusuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:Marmaray Projesi'nden bahseden Yıldırım, "Marmaray dünyanın en büyük projesi. Marmaray'ın hikayesi 150 yıl öncesine gidiyor. Sultan Abdülmecit'in hayali, Sultan Abdülhamid'in proje verip yaptırdığı ama hayata geçiremediği bir proje. 100 yıl sonra Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bize yani onun torunlarına nasip oldu. Böyle bir projeyi hayata geçirdik. Ülkemiz ve milletimiz adına gurur verici bir proje. O proje şimdi iki kıtayı birbirine bağlıyor ve 66 metreyle deniz altında yapılan en derin tünel. Daha sonra Avrasya'yı yaptık 106 metreyle ve rekor ona geçti. En derin tünel Marmaray'dan önce 44 metreyle Amerika'daydı. Şimdi 106 metreyle Avrasya var. Marmaray'ın açıldığı günden beri 800 milyonun üzerinde yolcu taşındı. Orası olmasaydı İstanbul'un trafiğini hayal edin." diye konuştu.Yıldırım, Kovid-19'la ilgili belirsizliğin devam ettiğini, Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların yeniden geldiğini ve protestoların olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:Yıldırım, siyasi hayatında keşke yapmasaydım dediği bir şeyin olmadığını, keşke şunu da yapsaydım dediği şeyler olduğunu, planladıkları ve hayal ettikleri her işi hayata geçirdiklerini aktardı.Belirsizliği yönetmenin imkansız olduğuna dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:Programa, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Programın ardından Yıldırım, üniversite öğrencileriyle Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledi.

https://tr.sputniknews.com/20211120/yildirim-abdde-enflasyon-0dan-yuzde-7ye-cikmis-bizde-10lardan-20ye-2-kat-artis-1050995817.html

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ak parti, binali yıldırım