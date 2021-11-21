https://tr.sputniknews.com/20211121/bodrumdaki-yanginda-2-donum-alan-zarar-gordu-1050999706.html

Bodrum'daki yangında 2 dönüm alan zarar gördü

Bodrum'daki yangında 2 dönüm alan zarar gördü

Muğla Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın sonrası 2 dönüm alanın zarar gördüğü açıklandı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T09:40+0300

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bodrum

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makilik

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Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'nda otluk ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yayılma eğilimi gösterdi.İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerine Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri de destek verdi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 2 dönüm otluk ve makilik alanın kül olduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211118/heybeliadada-orman-yangini-cikaran-saniga-12-yil-hapis-cezasi-1050926003.html

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bodrum

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bodrum, yangın, ege, arazi, makilik