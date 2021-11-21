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BTK'dan posta sektöründe yeni düzenleme: Ücret talep edilmeyecek
BTK'dan posta sektöründe yeni düzenleme: Ücret talep edilmeyecek
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), posta sektöründe alternatif teslimat modellerinin geliştirilmesi çalışması kapsamında başlatılan esnafa teslimat... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T09:59+0300
2021-11-21T09:59+0300
türkiye
btk
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
ptt
düzenleme
posta
kargo
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BTK'nın yaptığı düzenlemeye göre, gönderilerin iadesine ilişkin hizmetler teslimat noktası olarak hizmet verecek olan esnaflar tarafından verilebilecek. Ancak esnaflar, vatandaştan iade alırken, hiçbir ad altında ilave ücret talep edemeyecek.Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, BTK, posta sektöründe alternatif teslimat modellerinin uygulanması yönünde hazırladığı yönetmelikte değişikliğe gitti. BTK Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı'nın daha önce hazırladığı düzenleme kapsamında pandemiyle birlikte zirveye çıkan e-ticaret trafiğinin kargo maliyetinin azaltılması ve esnafın da desteklenmesi amacıyla sene başında yeni bir uygulamaya geçilmişti.Çalışma kapsamında mahalle esnafı kargo teslim noktası yapılırken, dev kargo şirketleri bu sayede iş yükünü hafifletirken, esnafa da ek gelir imkânı yaratıldı. Yapılan düzenlemeyle daha önce posta gönderilerinin alıcısıyla teslimat noktası olarak esnafların hizmet verebilmesine imkân tanındı. Bunun için esnafların kargo şirketleri ile sözleşme imzalamaları gerekirken bugüne kadar on binlerce esnaf kargo şirketleri için teslimat noktası görevini üstlendi.Ayrıca yine önceki düzenlemeyle posta gönderisinin alıcısıyla teslimat noktası olarak ilişki kuracak büyük site yerleşimlerinin yönetimi veya AVM ile plaza muhaberat yönetimi ile de sözleşme yapılabilmesine olanak sağlandı. BTK, şimdi de yaptığı düzenlemeyle gönderilerin iadesine ilişkin hizmetlerin de sözleşme yapılan esnaflar tarafından alınabilmesine karar verdi.Böylece alternatif teslimat yöntemlerinin uygulanması sırasında sözleşme yaparak teslimat noktası olarak hizmet vermeyi kabul eden esnaf ile AVM ve plaza muhaberat yönetimi posta gönderisi alıcılarından teslimat hizmeti ile gönderi iadesine ilişkin hizmetlere yönelik ilave ücret talep edemeyecek.
https://tr.sputniknews.com/20210809/btkdan-posta-sektorune-yonelik-yeni-duzenleme-1045197084.html
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btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), ptt, düzenleme, posta, kargo

BTK'dan posta sektöründe yeni düzenleme: Ücret talep edilmeyecek

09:59 21.11.2021
© AAposta - kargo
posta - kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), posta sektöründe alternatif teslimat modellerinin geliştirilmesi çalışması kapsamında başlatılan esnafa teslimat modelini yeniden düzenledi.
BTK'nın yaptığı düzenlemeye göre, gönderilerin iadesine ilişkin hizmetler teslimat noktası olarak hizmet verecek olan esnaflar tarafından verilebilecek. Ancak esnaflar, vatandaştan iade alırken, hiçbir ad altında ilave ücret talep edemeyecek.
Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, BTK, posta sektöründe alternatif teslimat modellerinin uygulanması yönünde hazırladığı yönetmelikte değişikliğe gitti. BTK Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı'nın daha önce hazırladığı düzenleme kapsamında pandemiyle birlikte zirveye çıkan e-ticaret trafiğinin kargo maliyetinin azaltılması ve esnafın da desteklenmesi amacıyla sene başında yeni bir uygulamaya geçilmişti.
Çalışma kapsamında mahalle esnafı kargo teslim noktası yapılırken, dev kargo şirketleri bu sayede iş yükünü hafifletirken, esnafa da ek gelir imkânı yaratıldı. Yapılan düzenlemeyle daha önce posta gönderilerinin alıcısıyla teslimat noktası olarak esnafların hizmet verebilmesine imkân tanındı. Bunun için esnafların kargo şirketleri ile sözleşme imzalamaları gerekirken bugüne kadar on binlerce esnaf kargo şirketleri için teslimat noktası görevini üstlendi.
Ayrıca yine önceki düzenlemeyle posta gönderisinin alıcısıyla teslimat noktası olarak ilişki kuracak büyük site yerleşimlerinin yönetimi veya AVM ile plaza muhaberat yönetimi ile de sözleşme yapılabilmesine olanak sağlandı. BTK, şimdi de yaptığı düzenlemeyle gönderilerin iadesine ilişkin hizmetlerin de sözleşme yapılan esnaflar tarafından alınabilmesine karar verdi.
Böylece alternatif teslimat yöntemlerinin uygulanması sırasında sözleşme yaparak teslimat noktası olarak hizmet vermeyi kabul eden esnaf ile AVM ve plaza muhaberat yönetimi posta gönderisi alıcılarından teslimat hizmeti ile gönderi iadesine ilişkin hizmetlere yönelik ilave ücret talep edemeyecek.
posta - kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
DÜNYA
BTK'dan posta sektörüne yönelik yeni düzenleme
9 Ağustos, 07:31
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