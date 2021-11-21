https://tr.sputniknews.com/20211121/bulgaristan-cumhurbaskani-radev-ilk-kez-resmen-kabul-etti-kirim-rusya-topragi-1051001184.html

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ilk kez resmen kabul etti: Kırım, Rusya toprağı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ilk kez resmen kabul etti: Kırım, Rusya toprağı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Kırım'ın Rus toprağı olduğunu ve Rusya'nın Bulgaristan'ın düşmanı olamayacağını vurguladı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T11:16+0300

2021-11-21T11:16+0300

2021-11-21T11:16+0300

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Bulgaristan'da bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için halk sandık başına giderken mevcut Cumhurbaşkanı Radev, bir tartışma programında Kırım'ın Rus toprağı olduğunu ilk kez dile getirdi.Seçimlerde en büyük rakibi olarak gösterilen Anastas Gercikov'la tartışma programında karşı karşıya gelen Radev, Rusya ile Bulgaristan arasında diyalog bulunmasının önemini vurguladı.Dış politikada pragmatist bir çizgi izlenilmesi gerektiğini ve Kırım nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar yürürlüğe koymanın hiçbir etki yaratmayacağını kaydeden Radev, yarımadanın aidiyetiyle ilgili soru karşısında "Şu anda Kırım, Rus toprağı" yanıtını verdi.'Rusya düşmanımız olamaz'Rusya'nın ülkeleri için öneminden de bahseden Radev, "Rusya, bizim için kalkınma modeli olamaz ancak düşmanımız da olamaz. En azından, Rusya vatandaşlarımızın hafızalarında halkımızın kurtarıcısı olarak yer aldığı için. Rusya'yla ilgili birçok spekülasyon var, mevcut zorlu durumda, Rusya-AB ilişkilerinde bozulan, kritik durumda bulunan diyaloğa bizim ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.'Politikada gerçekler vardır'BTV'ye Kırım'la ilgili açıklamaları hakkında demeç veren Radev, sözlerinin arkasında durarak "Politikada gerçekler vardır. Kırım, Rusya toprağı. Ancak Yarımadanın Rusya topraklarına dönüşü, uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Bulgar elçiyi çağırdıRadev'in Kırım'la ilgili açıklamalarının ardından Bulgaristan'ın Kiev Büyükelçisi Konstantin Kacabaşev Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Bakanlığın açıklamasına göre büyükelçiye, Radev'in sözlerinin yanlış ve kabul edilmez olduğu söylenerek Kırım'la ilgili sözlerin geri alınması talep edildi.Bulgarlar Radev ile Gercikov arasında bir tercih yapacakÜlkede 14 Kasım'da yapılan ilk tura katılan 23 adaydan en çok oyu alan 2 cumhurbaşkanı ve 2 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışıyor.Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ile Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov ve Nevyana Miteva Mateeva arasında bir karar verecek.

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rusya, ukrayna, bulgaristan, seçim, rumen radev, açıklama, kırım, oy