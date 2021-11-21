Derbide ikinci gol Mesut Özil'den geldi: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 16'ıncı dakikada ilk gol Morutan'ın pasında Kerem Aktürkoğlu 'ndan geldi ve Galatasaray' karşılaşmada 1-0 öne geçti.Galatasaray Spor Kulubü Aktürkoğlu'nun gölünü Twitter hesabından paylaştı.İkinci gölün Mesut Özil tarafından kaydedildiği karşılaşma 1-1'lik beraberlikle devam ediyor. Fener bahçe Spor Kulubü de Özil'in golünü sosyal medyadan paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 13 haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derbiyi birlikte takip ediyor.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 16'ıncı dakikada ilk gol Morutan'ın pasında Kerem Aktürkoğlu 'ndan geldi ve Galatasaray' karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Galatasaray Spor Kulubü Aktürkoğlu'nun gölünü Twitter hesabından paylaştı.