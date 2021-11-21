https://tr.sputniknews.com/20211121/diyanet-isleri-baskani-erbastan-hac-aciklamasi-hazirliklarimiz-tam-1051009176.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac açıklaması: Hazırlıklarımız tam

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac açıklaması: Hazırlıklarımız tam

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşık 2 milyon kişinin şu anda hac için beklediğini belirterek, "Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T18:38+0300

2021-11-21T18:38+0300

2021-11-21T18:38+0300

türkiye

türkiye

suudi arabistan

hac

umre

ali erbaş

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Kur'an kurslarında yüz yüze eğitimlerin başladığını, tedbirlere riayet ederek şimdi de yavaş yavaş milletin saf düzenini sıklaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Erbaş, "Ama bu, 'Tamamen normalleştik, tedbirleri elden bırakalım' anlamına gelmiyor. Maskemize devam ediyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz ve özellikle aşılanma konusuna da vurgu yapıyoruz, tavsiye ediyoruz cemaatimize. İnşallah bu şekilde salgın dönemini yüzümüzün akıyla atlatacağız" diye konuştu.Hac ve umre ziyaretlerinin açılmasını istediklerini ifade eden Erbaş, bu konuda karar vericinin tamamen Suudi Arabistan olduğunu, gerekli müzakerelerin yapıldığını aktardı.‘2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor’Erbaş, şu ana kadar umrenin bazı ülkelere açıldığını belirterek, şöyle devam etti:Kudüs ziyaretlerini başlattıklarını dile getiren Erbaş, "Bu ayın sonundan itibaren hafta sonları perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 günlük Kudüs ziyaretlerimiz başlıyor. Farklı kategoride uygulamamız olacak" bilgisini verdi. Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi.

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türkiye, suudi arabistan, hac, umre, ali erbaş