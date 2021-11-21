https://tr.sputniknews.com/20211121/dur-ihtarina-uymayan-ehliyetsiz-ve-alkollu-surucunun-carptigi-polis-hayatini-kaybetti--1051005454.html

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis hayatını kaybetti

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün çarptığı polis hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücü K.E.T.’nin otomobille çarptığı 39 yaşındaki... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T14:30+0300

2021-11-21T14:30+0300

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türkiye

polis

çocuk

ölüm

sürücü

memur

kaza

alkollü sürücü

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Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.Yaralanan Ceylan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. polis tarafından yakalandı.Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Hastanede tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.Samsun nüfusuna kayıtlı, Akçaabat Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Ceylan, kentte düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacak.Bu arada, K.E.T.'nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20211110/ehliyetsiz-polise-yakalanan-surucunun-babasi-verin-bir-tabanca-da-ben-sikayim-1050642416.html

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polis, çocuk, ölüm, sürücü, memur, kaza, alkollü sürücü