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https://tr.sputniknews.com/20211121/fatih-erbakan-mevcut-iktidarin-yaptigi-iyi-seyler-hic-mi-yok-derseniz-evet-var-1051009032.html
Fatih Erbakan: Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var
Fatih Erbakan: Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T18:33+0300
2021-11-21T18:45+0300
politika
ak parti
muhalefet
fatih erbakan
istanbul sözleşmesi
ayasofya camii
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Başmüşait Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Necmettin Erbakan için Trabzon'un önemine işaret etti."Her zaman söylediğimiz gibi ve Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren açıkça ifade ettiğimiz gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak doğruya her zaman 'Doğru' deriz, yanlışa da kim yapmış olursa olsun 'Yanlış' deriz" ifadesini kullanan Erbakan, partileri kurulduğu günden bugüne kadar geçen 3 senelik zaman zarfında bu görevlerini ifa ettiklerini söyledi.Erbakan, hükümetin bazı politikalarını olumlu bulduklarını söyleyerek "Doğruyu rakibimiz de yapsa, iktidar da yapsa tebrik ederiz dedik. Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman da kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var. Askeri vesayetin büyük ölçüde ortadan kaldırılması, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesi, Ayasofya Camii’nin 86 yıllık hasret ve esaretin sonunda yeniden cami olarak ibadete açılması, Kıbrıs konusunda geç de olsa hükümetin bizim durduğumuz noktayla paralel noktaya gelmesinden dolayı teşekkür ettik” diye konuştu.Erbakan, muhalefeti de eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Ayasofya'nın cami olmasını kabullenemeyenlerin olduğunu savunan Erbakan, "Bu yanlış oldu, müze olması gerekirdi.' diyor, geldiği zaman Ayasofya'yı tekrar müzeye çevirecek. 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz.' diyenler var. 'İstanbul Sözleşmesi benim eserim, bu eserimle gurur duyuyorum.' diyenler var. Bunları getirdiğiniz zaman bugünkünden daha iyi bir tablo olmayacak. Şu zihniyeti, şu geçmişe sahip olan muhalefetle bu ülkeye, bu millete, bu İslam alemine ne hayır gelir Allah aşkına" diye konuştu
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ak parti, muhalefet, fatih erbakan, istanbul sözleşmesi, ayasofya camii

Fatih Erbakan: Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var

18:33 21.11.2021 (güncellendi: 18:45 21.11.2021)
© DHAFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© DHA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Başmüşait Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Necmettin Erbakan için Trabzon'un önemine işaret etti.
"Her zaman söylediğimiz gibi ve Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren açıkça ifade ettiğimiz gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak doğruya her zaman 'Doğru' deriz, yanlışa da kim yapmış olursa olsun 'Yanlış' deriz" ifadesini kullanan Erbakan, partileri kurulduğu günden bugüne kadar geçen 3 senelik zaman zarfında bu görevlerini ifa ettiklerini söyledi.
Erbakan, hükümetin bazı politikalarını olumlu bulduklarını söyleyerek "Doğruyu rakibimiz de yapsa, iktidar da yapsa tebrik ederiz dedik. Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman da kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var. Askeri vesayetin büyük ölçüde ortadan kaldırılması, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesi, Ayasofya Camii’nin 86 yıllık hasret ve esaretin sonunda yeniden cami olarak ibadete açılması, Kıbrıs konusunda geç de olsa hükümetin bizim durduğumuz noktayla paralel noktaya gelmesinden dolayı teşekkür ettik” diye konuştu.
Erbakan, muhalefeti de eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu mevcut iktidar gidecek de yerine ne gelecek? Şu andaki asıl meselemiz bu. Yağmurdan kaçarken doluya mı tutulacağız, yoksa ferasetle hareket edip doğru bir seçim mi yapacağız? Her gün, her akşam gazetelerde, televizyonlarda cilalanan, parlatılan, havası ve parası çok olan birtakım malum muhalefet partilerini mi seçeceğiz? Bu muhalefet partilerini seçersek bu mevcut durumdan daha iyi bir noktaya gelir miyiz? Elbette hayır. Bu havası ve parası çok olan muhalefet partilerinden, akşamları televizyonda görmeye alışık olduğunuz malum muhalefet partilerinden bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmesi mümkün değil. Çünkü bu malum muhalefetin içerisinde 28 Şubat olayları sırasında tanklara selam duranlar var. Bunlar iktidara gelseler bu ülkeye, bu millete ne verecek?"
Ayasofya'nın cami olmasını kabullenemeyenlerin olduğunu savunan Erbakan, "Bu yanlış oldu, müze olması gerekirdi.' diyor, geldiği zaman Ayasofya'yı tekrar müzeye çevirecek. 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz.' diyenler var. 'İstanbul Sözleşmesi benim eserim, bu eserimle gurur duyuyorum.' diyenler var. Bunları getirdiğiniz zaman bugünkünden daha iyi bir tablo olmayacak. Şu zihniyeti, şu geçmişe sahip olan muhalefetle bu ülkeye, bu millete, bu İslam alemine ne hayır gelir Allah aşkına" diye konuştu
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