https://tr.sputniknews.com/20211121/fatih-erbakan-mevcut-iktidarin-yaptigi-iyi-seyler-hic-mi-yok-derseniz-evet-var-1051009032.html

Fatih Erbakan: Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var

Fatih Erbakan: Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T18:33+0300

2021-11-21T18:33+0300

2021-11-21T18:45+0300

politika

ak parti

muhalefet

fatih erbakan

istanbul sözleşmesi

ayasofya camii

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Başmüşait Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Necmettin Erbakan için Trabzon'un önemine işaret etti."Her zaman söylediğimiz gibi ve Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren açıkça ifade ettiğimiz gibi biz Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak doğruya her zaman 'Doğru' deriz, yanlışa da kim yapmış olursa olsun 'Yanlış' deriz" ifadesini kullanan Erbakan, partileri kurulduğu günden bugüne kadar geçen 3 senelik zaman zarfında bu görevlerini ifa ettiklerini söyledi.Erbakan, hükümetin bazı politikalarını olumlu bulduklarını söyleyerek "Doğruyu rakibimiz de yapsa, iktidar da yapsa tebrik ederiz dedik. Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman da kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var. Askeri vesayetin büyük ölçüde ortadan kaldırılması, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesi, Ayasofya Camii’nin 86 yıllık hasret ve esaretin sonunda yeniden cami olarak ibadete açılması, Kıbrıs konusunda geç de olsa hükümetin bizim durduğumuz noktayla paralel noktaya gelmesinden dolayı teşekkür ettik” diye konuştu.Erbakan, muhalefeti de eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Ayasofya'nın cami olmasını kabullenemeyenlerin olduğunu savunan Erbakan, "Bu yanlış oldu, müze olması gerekirdi.' diyor, geldiği zaman Ayasofya'yı tekrar müzeye çevirecek. 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz.' diyenler var. 'İstanbul Sözleşmesi benim eserim, bu eserimle gurur duyuyorum.' diyenler var. Bunları getirdiğiniz zaman bugünkünden daha iyi bir tablo olmayacak. Şu zihniyeti, şu geçmişe sahip olan muhalefetle bu ülkeye, bu millete, bu İslam alemine ne hayır gelir Allah aşkına" diye konuştu

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ak parti, muhalefet, fatih erbakan, istanbul sözleşmesi, ayasofya camii