https://tr.sputniknews.com/20211121/galatasaray-baskani-burak-elmas-cok-kotu-ve-art-niyetli-bir-hakem-yonetimi-vardi-1051011317.html

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugün Nef Stadı'nda çok kötü ve art niyetli bir hakem performansı vardı" dedi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbinin ardından yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.Elmas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Burak Elmas yaptığı açıklamada "Benim oyuncuma verilebilecek potansiyel cezayı, benimle pazarlık etmeye kalkan kulüp başkanı oldu. Böylesine kirli bir sistemin içindeyiz" dedi.Elmas "Ne olursa olsun kendi stadımda sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum. Hiçbir taraftarın ne kadar iyi Galatasaraylı olursa olsun bunu yapmaya hakkı yoktur. Gerekeni de yapacağız, ben bunu kabul etmiyorum" ifadelerini de kullandı.

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burak elmas, galatasaray, fenerbahçe, son dakika