Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbinin ardından yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.Elmas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Burak Elmas yaptığı açıklamada "Benim oyuncuma verilebilecek potansiyel cezayı, benimle pazarlık etmeye kalkan kulüp başkanı oldu. Böylesine kirli bir sistemin içindeyiz" dedi.Elmas "Ne olursa olsun kendi stadımda sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum. Hiçbir taraftarın ne kadar iyi Galatasaraylı olursa olsun bunu yapmaya hakkı yoktur. Gerekeni de yapacağız, ben bunu kabul etmiyorum" ifadelerini de kullandı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugün Nef Stadı'nda çok kötü ve art niyetli bir hakem performansı vardı" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbinin ardından yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.
Elmas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün NEF Stadyumu'nda çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bu hakem yönetimini tahmin ediyorduk. Teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kart vermek üzere yoğun bir çaba gösteren bir yönetim vardı. Yarın TFF'den randevu isteyerek TFF'ye gideceğim. Toplantıda MHK başkanının da olmasını isteyeceğim. Halil Umut Meler'in maç raporunu da açıklamalarını isteyeceğim. Raporun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz."
Burak Elmas yaptığı açıklamada "Benim oyuncuma verilebilecek potansiyel cezayı, benimle pazarlık etmeye kalkan kulüp başkanı oldu. Böylesine kirli bir sistemin içindeyiz" dedi.
Elmas "Ne olursa olsun kendi stadımda sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum. Hiçbir taraftarın ne kadar iyi Galatasaraylı olursa olsun bunu yapmaya hakkı yoktur. Gerekeni de yapacağız, ben bunu kabul etmiyorum" ifadelerini de kullandı.