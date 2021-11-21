Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211121/gogus-hastaliklari-uzmani-koronavirus-hasta-secmeye-basladi-akilli-bir-organizma-gibi-davraniyor-1051002797.html
Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor
Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor
Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı. Akıllı bir organizma gibi davranıyor. Özellikle aşı olmayan... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T12:21+0300
2021-11-21T12:21+0300
koronavirüs
türkiye
aşı
akciğer
kovid-19
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051002772_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ec85123c6ab89724ef5980ee8045fcbd.jpg
Koronavirüste aşılama yaşı düştükçe hasta grubu da değişti. Virüsün her yeni varyantı ise insanlara etkisini artırarak daha kötüye götürebiliyor.Bu durumda virüs hasta seçtiğini ve akıllı bir organizma gibi davrandığı belirten Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Önümüzdeki günlerde vaka sayılarında artış göreceksiniz. Bu artışta panik yapmanızı istemiyoruz. Bizim için önemli olan vaka sayısından çok hasta sayısıdır. Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı. Akıllı bir organizma gibi davranıyor. İlk başlarda 65 yaş üstü yaşlı hasta grubumuzu etkileyecek demiştik ve gerçekten de öyle oldu. İlk başlarda bu virüs ciddi akciğer tutulumu ve ciddi ölümlerle seyretti. Yoğun bakımlarımızı yaşlı hastalarımızla doldu. Aşılama ile beraber yaşlı hasta sayısında bir azalma ve aşı yaşı düştükçe virüsün etkilediği yaş grubu da değişti. Git gide 50 yaş, 40 yaş ve gençlerde görülmeye başladı” dedi.‘Maalesef gebe ölümlerini de ülkemizde görmeye başladık’Özkaya “Çocuklar ve gebeler bu hastalıkta şanslı çok hastalığa yakalanmıyor diyorduk ama virüs değiştikçe etkilediği grupta değişmeye başladı. Şimdi ciddi akciğer tutulumu ile gebe hastalarımız geliyor. Maalesef gebe ölümlerini de ülkemizde görmeye başladık. Çocuklarımız hala şanslı diyoruz. Hala akciğer tutulumu olmalarına rağmen çocuklarda ölüm yok ama bu kış zor geçeceğini tahmin edersek çocuklarımızın, gebelerimizin, aşı olmayan insanlarımızın bu hastalıktan ölmelerini önlememiz lazım" diye konuştu.‘Doktorların bu kıştan en büyük korkusu tedaviye dirençli vakaların görülmesi’Önümüzdeki kış mevsiminde aşı olmayan gebelerin ve çocukların ciddi akciğer tutulumları ile gelebileceğini ön gördüklerini söyleyen Özkaya, "Şu anda hala ülkemizde baskın olan delta ve delta plus mutasyonudur. Kış geldiğinde yeni mutasyonların ülkemizde görülebileceğini biliyoruz. Avrupa ciddi hasta ve vaka sayısı ile uğraşıyor. Biz doktorların bu kıştan en büyük korkusu tedaviye dirençli vakaların görülmesidir. Özellikle aşı olmayan grupta tedaviye yanıt vermeyen çok hızlı kötüleşen ve kaybettiğimiz bir hasta grubu ile karşı karşıyayız. Virüs değiştikçe tedaviye olan yanıtta değişiyor. Maske ve mesafeye dikkat edeceğiz ama buna asla güvenmeyeceğiz” diye konuştu.‘Aşı sizin bu hastalığı ağır geçirmenizi ve ölmenizi önleyecek’Prof. Dr. Özkaya “Sadece herkesi aşılayana kadar herkes bağışıklık olan kadar zaman kazanarak bu hastalığı ağır geçirmenizi önlemektir. Herkesin aşılanması gerekiyor. Maske ve mesafeye güvenerek aşı olmayan bir grup var. Bunları bu kış ciddi anlamda risk altında olduklarını biliyoruz. Önceden aşı olmuş pozitif vakalar çok azdı. Şimdi aşıya rağmen pozitif vakalar görülmeye başladı. Bu da özellikle aşı karşıtlarının savunduğu bir tez olmaya başladı. Aşı sizin bu hastalığı ağır geçirmenizi ve ölmenizi önleyecek. Bu kış özellikle aşı olmayan gebelerimizin ve çocukların ciddi akciğer tutulumları ile geleceğini ön görüyoruz" şeklinde konuştu.‘Geçen yıllarda gebelerde böyle tutulumlar yoktu’Yurt dışından kendisine gelen ve bebeği ile annesini hayata tutunmasını sağlayan Özkaya, "Bu yurt dışında hamileyken Kovid’e yakalan ve ciddi akciğer tutulumu olan 38 yaşında hastamız var. Tedavi olmak için bizim ülkemize geldi. Ciddi solunum yetmezliği vardı. Biz hem annenin hem de bebeğin hayatını garanti altına almak için bebeği aldık. Sağlıkla doğum yaptı. Annenin akciğerine tomografi çektik. Ciddi akciğer tutulumu, ciddi harabiyet olduğunu tomografisinde gördük. Geçen yıllarda gebelerde böyle tutulumlar yoktu" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051002772_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_41de0dc8a1666e65ebadd836126d0ac0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, aşı, akciğer, kovid-19, koronavirüs aşısı

Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor

12:21 21.11.2021
© İHA / FURKAN ABREK ÜNALGöğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor
Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL
Abone ol
Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı. Akıllı bir organizma gibi davranıyor. Özellikle aşı olmayan grupta tedaviye yanıt vermeyen çok hızlı kötüleşen ve kaybettiğimiz bir hasta grubu ile karşı karşıyayız" dedi.
Koronavirüste aşılama yaşı düştükçe hasta grubu da değişti. Virüsün her yeni varyantı ise insanlara etkisini artırarak daha kötüye götürebiliyor.
Bu durumda virüs hasta seçtiğini ve akıllı bir organizma gibi davrandığı belirten Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Önümüzdeki günlerde vaka sayılarında artış göreceksiniz. Bu artışta panik yapmanızı istemiyoruz. Bizim için önemli olan vaka sayısından çok hasta sayısıdır. Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı. Akıllı bir organizma gibi davranıyor. İlk başlarda 65 yaş üstü yaşlı hasta grubumuzu etkileyecek demiştik ve gerçekten de öyle oldu. İlk başlarda bu virüs ciddi akciğer tutulumu ve ciddi ölümlerle seyretti. Yoğun bakımlarımızı yaşlı hastalarımızla doldu. Aşılama ile beraber yaşlı hasta sayısında bir azalma ve aşı yaşı düştükçe virüsün etkilediği yaş grubu da değişti. Git gide 50 yaş, 40 yaş ve gençlerde görülmeye başladı” dedi.

‘Maalesef gebe ölümlerini de ülkemizde görmeye başladık’

Özkaya “Çocuklar ve gebeler bu hastalıkta şanslı çok hastalığa yakalanmıyor diyorduk ama virüs değiştikçe etkilediği grupta değişmeye başladı. Şimdi ciddi akciğer tutulumu ile gebe hastalarımız geliyor. Maalesef gebe ölümlerini de ülkemizde görmeye başladık. Çocuklarımız hala şanslı diyoruz. Hala akciğer tutulumu olmalarına rağmen çocuklarda ölüm yok ama bu kış zor geçeceğini tahmin edersek çocuklarımızın, gebelerimizin, aşı olmayan insanlarımızın bu hastalıktan ölmelerini önlememiz lazım" diye konuştu.

‘Doktorların bu kıştan en büyük korkusu tedaviye dirençli vakaların görülmesi’

Önümüzdeki kış mevsiminde aşı olmayan gebelerin ve çocukların ciddi akciğer tutulumları ile gelebileceğini ön gördüklerini söyleyen Özkaya, "Şu anda hala ülkemizde baskın olan delta ve delta plus mutasyonudur. Kış geldiğinde yeni mutasyonların ülkemizde görülebileceğini biliyoruz. Avrupa ciddi hasta ve vaka sayısı ile uğraşıyor. Biz doktorların bu kıştan en büyük korkusu tedaviye dirençli vakaların görülmesidir. Özellikle aşı olmayan grupta tedaviye yanıt vermeyen çok hızlı kötüleşen ve kaybettiğimiz bir hasta grubu ile karşı karşıyayız. Virüs değiştikçe tedaviye olan yanıtta değişiyor. Maske ve mesafeye dikkat edeceğiz ama buna asla güvenmeyeceğiz” diye konuştu.

‘Aşı sizin bu hastalığı ağır geçirmenizi ve ölmenizi önleyecek’

Prof. Dr. Özkaya “Sadece herkesi aşılayana kadar herkes bağışıklık olan kadar zaman kazanarak bu hastalığı ağır geçirmenizi önlemektir. Herkesin aşılanması gerekiyor. Maske ve mesafeye güvenerek aşı olmayan bir grup var. Bunları bu kış ciddi anlamda risk altında olduklarını biliyoruz. Önceden aşı olmuş pozitif vakalar çok azdı. Şimdi aşıya rağmen pozitif vakalar görülmeye başladı. Bu da özellikle aşı karşıtlarının savunduğu bir tez olmaya başladı. Aşı sizin bu hastalığı ağır geçirmenizi ve ölmenizi önleyecek. Bu kış özellikle aşı olmayan gebelerimizin ve çocukların ciddi akciğer tutulumları ile geleceğini ön görüyoruz" şeklinde konuştu.

‘Geçen yıllarda gebelerde böyle tutulumlar yoktu’

Yurt dışından kendisine gelen ve bebeği ile annesini hayata tutunmasını sağlayan Özkaya, "Bu yurt dışında hamileyken Kovid’e yakalan ve ciddi akciğer tutulumu olan 38 yaşında hastamız var. Tedavi olmak için bizim ülkemize geldi. Ciddi solunum yetmezliği vardı. Biz hem annenin hem de bebeğin hayatını garanti altına almak için bebeği aldık. Sağlıkla doğum yaptı. Annenin akciğerine tomografi çektik. Ciddi akciğer tutulumu, ciddi harabiyet olduğunu tomografisinde gördük. Geçen yıllarda gebelerde böyle tutulumlar yoktu" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:52İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
12:50AK Partili Ellibeş: Erdoğan dese ki 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron' dolar da avro da düşer
12:33İranlı turistlerin Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü
12:31Habertürk yazarı Karaca: Kılıçdaroğlu yüzde 80 cumhurbaşkanı adayı
12:21Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor
12:19Tarkan, Zeki Müren rolünü reddetti
12:08Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
12:05MHP'li Osmanağaoğlu: Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir uzlaşı içerisindeyiz
12:03Marmaray seferleri geçici olarak durduruldu
11:55ABD'li generalden itiraf: Rusya ve Çin, hipersonik teknolojiler alanında ABD'den üstün
11:54Korsan taksiye bindi ceza yedi: ‘Bin pişman oldum'
11:50Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu
11:432 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
11:42Doç. Dr. Savaşçı’dan ‘kuş gribi’ uyarısı: Daha bulaşıcı ve daha öldürücü
11:37Mesaide gazete okudu, tazminatsız kovuldu
11:29Şarkıcı Muazzez Ersoy: Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek
11:16Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ilk kez resmen kabul etti: Kırım, Rusya toprağı
11:09İmamoğlu'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı paylaşımı: 'Siz de şahit olun'
10:5519 gündür haber alınamayan Çinli tenisçi, Pekin'de ortaya çıktı
10:48Bakan Özer: 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak