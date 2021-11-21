https://tr.sputniknews.com/20211121/gogus-hastaliklari-uzmani-koronavirus-hasta-secmeye-basladi-akilli-bir-organizma-gibi-davraniyor-1051002797.html

Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor

Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı. Akıllı bir organizma gibi davranıyor. Özellikle aşı olmayan... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T12:21+0300

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koronavirüs

türkiye

aşı

akciğer

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Koronavirüste aşılama yaşı düştükçe hasta grubu da değişti. Virüsün her yeni varyantı ise insanlara etkisini artırarak daha kötüye götürebiliyor.Bu durumda virüs hasta seçtiğini ve akıllı bir organizma gibi davrandığı belirten Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Önümüzdeki günlerde vaka sayılarında artış göreceksiniz. Bu artışta panik yapmanızı istemiyoruz. Bizim için önemli olan vaka sayısından çok hasta sayısıdır. Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı. Akıllı bir organizma gibi davranıyor. İlk başlarda 65 yaş üstü yaşlı hasta grubumuzu etkileyecek demiştik ve gerçekten de öyle oldu. İlk başlarda bu virüs ciddi akciğer tutulumu ve ciddi ölümlerle seyretti. Yoğun bakımlarımızı yaşlı hastalarımızla doldu. Aşılama ile beraber yaşlı hasta sayısında bir azalma ve aşı yaşı düştükçe virüsün etkilediği yaş grubu da değişti. Git gide 50 yaş, 40 yaş ve gençlerde görülmeye başladı” dedi.‘Maalesef gebe ölümlerini de ülkemizde görmeye başladık’Özkaya “Çocuklar ve gebeler bu hastalıkta şanslı çok hastalığa yakalanmıyor diyorduk ama virüs değiştikçe etkilediği grupta değişmeye başladı. Şimdi ciddi akciğer tutulumu ile gebe hastalarımız geliyor. Maalesef gebe ölümlerini de ülkemizde görmeye başladık. Çocuklarımız hala şanslı diyoruz. Hala akciğer tutulumu olmalarına rağmen çocuklarda ölüm yok ama bu kış zor geçeceğini tahmin edersek çocuklarımızın, gebelerimizin, aşı olmayan insanlarımızın bu hastalıktan ölmelerini önlememiz lazım" diye konuştu.‘Doktorların bu kıştan en büyük korkusu tedaviye dirençli vakaların görülmesi’Önümüzdeki kış mevsiminde aşı olmayan gebelerin ve çocukların ciddi akciğer tutulumları ile gelebileceğini ön gördüklerini söyleyen Özkaya, "Şu anda hala ülkemizde baskın olan delta ve delta plus mutasyonudur. Kış geldiğinde yeni mutasyonların ülkemizde görülebileceğini biliyoruz. Avrupa ciddi hasta ve vaka sayısı ile uğraşıyor. Biz doktorların bu kıştan en büyük korkusu tedaviye dirençli vakaların görülmesidir. Özellikle aşı olmayan grupta tedaviye yanıt vermeyen çok hızlı kötüleşen ve kaybettiğimiz bir hasta grubu ile karşı karşıyayız. Virüs değiştikçe tedaviye olan yanıtta değişiyor. Maske ve mesafeye dikkat edeceğiz ama buna asla güvenmeyeceğiz” diye konuştu.‘Aşı sizin bu hastalığı ağır geçirmenizi ve ölmenizi önleyecek’Prof. Dr. Özkaya “Sadece herkesi aşılayana kadar herkes bağışıklık olan kadar zaman kazanarak bu hastalığı ağır geçirmenizi önlemektir. Herkesin aşılanması gerekiyor. Maske ve mesafeye güvenerek aşı olmayan bir grup var. Bunları bu kış ciddi anlamda risk altında olduklarını biliyoruz. Önceden aşı olmuş pozitif vakalar çok azdı. Şimdi aşıya rağmen pozitif vakalar görülmeye başladı. Bu da özellikle aşı karşıtlarının savunduğu bir tez olmaya başladı. Aşı sizin bu hastalığı ağır geçirmenizi ve ölmenizi önleyecek. Bu kış özellikle aşı olmayan gebelerimizin ve çocukların ciddi akciğer tutulumları ile geleceğini ön görüyoruz" şeklinde konuştu.‘Geçen yıllarda gebelerde böyle tutulumlar yoktu’Yurt dışından kendisine gelen ve bebeği ile annesini hayata tutunmasını sağlayan Özkaya, "Bu yurt dışında hamileyken Kovid’e yakalan ve ciddi akciğer tutulumu olan 38 yaşında hastamız var. Tedavi olmak için bizim ülkemize geldi. Ciddi solunum yetmezliği vardı. Biz hem annenin hem de bebeğin hayatını garanti altına almak için bebeği aldık. Sağlıkla doğum yaptı. Annenin akciğerine tomografi çektik. Ciddi akciğer tutulumu, ciddi harabiyet olduğunu tomografisinde gördük. Geçen yıllarda gebelerde böyle tutulumlar yoktu" ifadelerini kullandı.

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türkiye, aşı, akciğer, kovid-19, koronavirüs aşısı