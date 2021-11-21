https://tr.sputniknews.com/20211121/hollandada-kovid-19-onlemleri-protesto-edildi-40-gozalti-5-polis-yarali-1051007972.html

Hollanda’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi: 40 gözaltı, 5 polis yaralı

Hollanda’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi: 40 gözaltı, 5 polis yaralı

Hollanda’da Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlere karşı düzenlenen gösterilerde en az 40 kişi gözaltına alınırken, çıkan çatışmada 5 polis yaralandı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T17:28+0300

2021-11-21T17:28+0300

2021-11-21T17:32+0300

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protesto

koronavirüs

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Üç haftalık kısmi kapanma kararının alındığı Hollanda'da gösteriler devam ediyor. Koronavirüs tedbirlerine karşı gösterilerin ikinci gecesinde polis ile göstericiler arasında çatışmaları yaşandı. Güvenlik güçleri, çevreyi ateşe verip havai fişek atan eylemcilere tazyikli su, köpekler ve atlı polislerle müdahale etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gösterilerde 5 polisin yaralandığı, en az 40 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yerel basında yer alan haberlerde ise, polisin ateş açması sonucu yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, en şiddetli gösterinin Lahey’de yaşandığı, polislerin yaralandığı ve 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Limburg bölgesindeki gösterilerde 13, Flevoland’da ise 8 kişi gözaltına alındı. Cuma günü Rotterdam kentinde düzenlenen gösterilerde de yüzlerce protestocu poliste çatışmıştı. Sokakların savaş alanına döndüğü ve polisin ateş açtığı gösterilerde 7 kişi yaralanırken, 20 kişi de gözaltına alınmıştı. Olayların ardından kent genelinde acil durum ilan edilmişti. Ocak ayında salgın nedeniyle tam kapanmaya karşı yapılan gösterilerde 500’den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Hollanda'da koronavirüs salgınında toplam 2 milyon 421 bin 643 vaka tespit edilirken, 18 bin 955 kişi hayatını kaybetti.

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hollanda, amsterdam, protesto, koronavirüs