https://tr.sputniknews.com/20211121/hollywood-yildizlarina-malatyada-dovus-egitimi-cok-mukemmel-teknikler-ogrendik-1051009352.html

Hollywood yıldızlarına Malatya'da dövüş eğitimi: ‘Çok mükemmel teknikler öğrendik’

Hollywood yıldızlarına Malatya'da dövüş eğitimi: ‘Çok mükemmel teknikler öğrendik’

Hollywood'un yıldızları, aksiyon sahneleri için dövüş ve savunma eğitimlerini Malatya'da aldı. Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T18:49+0300

2021-11-21T18:49+0300

2021-11-21T18:49+0300

yaşam

türkiye

malatya

hollywood

dövüş eğitimi

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Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Jerry G. Angelo ve oyuncu Aubrey Christine Trujillo, Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın'dan 3 gün boyunca aksiyon sahneleri için dövüş ve savunma eğitimi aldı.Amerika'da hem oyunculuk hem de yapımcılık yapan Leo Zaza, 11 yıldır film sektöründe yer aldığını belirterek, "Yurt dışındayken uzak doğu sanatlarını öğrenirken Türkiye'de Mustafa Günaydın'ın bu eğitimi verdiğini duydum. Bu eğitim gelecek nesil için çok faydalı bir spor. Mustafa hoca çok değerli, gelecek nesillere büyük bir miras bırakacak" diye konuştu.‘Bu teknikleri özellikle Malatya'da çekmeyi düşündüğümüz filmde kullanmak istiyoruz’Yönetmen ve oyuncu Jerry G. Angelo ise çekecekleri aksiyon filmleri için eğitim almak amacıyla Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın ile tanışmak ve eğitim almak için Malatya'ya geldik. Geldiğimiz günden bu yana yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok mükemmel teknikler öğrendik. Bu teknikleri özellikle Malatya'da çekmeyi düşündüğümüz filmde kullanmak istiyoruz" dedi.Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Günaydın da Amerika'dan gelen oyuncularla Malatya'da 3 gün boyunca eğitim yaptıklarını, kentte bir aksiyon filmi çekmeyi düşündüklerini söyledi. Bu arada Jerry G. Angelo'nun 82 filmde oynadığını ve 20 filmi ise yönettiği belirtildi. Aubrey Christine Trujillo'nun ise opera sanatçısı olduğu ve aynı zamanda oyunculuk yaptığı vurgulandı.

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türkiye, malatya, hollywood, dövüş eğitimi