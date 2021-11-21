https://tr.sputniknews.com/20211121/illere-gore-haftalik-vaka-haritasi-aciklandi-1051003490.html

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, 6-12 Kasım haftalık vaka haritasını açıkladı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de 68.74 oldu. En... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

ankara

izmir

istanbul

türkiye

tunceli

fahrettin koca

vaka

koronavirüs

kovid-19

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İllere göre 6-12 Kasım dönemi Kovid-19 vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de 68.74 oldu.6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.

ankara

izmir

istanbul

tunceli

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ankara, izmir, istanbul, türkiye, tunceli, fahrettin koca, vaka, koronavirüs, kovid-19