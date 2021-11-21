https://tr.sputniknews.com/20211121/illere-gore-haftalik-vaka-haritasi-aciklandi-1051003490.html
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, 6-12 Kasım haftalık vaka haritasını açıkladı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de 68.74 oldu. En... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T12:52+0300
2021-11-21T12:52+0300
2021-11-21T12:52+0300
koronavirüs
ankara
izmir
istanbul
türkiye
tunceli
fahrettin koca
vaka
koronavirüs
kovid-19
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İllere göre 6-12 Kasım dönemi Kovid-19 vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de 68.74 oldu.6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.
ankara
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istanbul
tunceli
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ankara, izmir, istanbul, türkiye, tunceli, fahrettin koca, vaka, koronavirüs, kovid-19
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, 6-12 Kasım haftalık vaka haritasını açıkladı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de 68.74 oldu. En çok vaka artışı olan üç il Tunceli, Osmaniye ve Çanakkale olarak sıralandı.
İllere göre 6-12 Kasım dönemi Kovid-19 vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de 68.74 oldu.
6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.