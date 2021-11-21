https://tr.sputniknews.com/20211121/imamoglundan-kemerburgaz-kent-ormani-paylasimi-siz-de-sahit-olun-1051001044.html

İmamoğlu'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı paylaşımı: 'Siz de şahit olun'

İmamoğlu'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı paylaşımı: 'Siz de şahit olun'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu güzelliğe siz de şahit olun.Burası İstanbulluların kullanımına... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T11:09+0300

2021-11-21T11:09+0300

2021-11-21T11:09+0300

türkiye

ibb

orman

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

twitter

kemerburgaz

paylaşım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051001019_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_695bc4876ddff4dcbd8b7c2eb79fc263.jpg

İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın fotoğraflarını paylaştı.İBB Başkanı, paylaşımında şu nota yer verdi:"Bu güzelliğe siz de şahit olun.Burası İstanbulluların kullanımına açtığımız Kemerburgaz Kent Ormanı."İmamoğlu, "Burayı ziyaret ederek hem bu harika doğa manzarası içinde yürüyüş yapabilir, dinlenebilir hem de Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Mağlova Su Kemeri’ni görebilirsiniz" diye ekledi.

türkiye

kemerburgaz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibb, orman, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, twitter , kemerburgaz, paylaşım