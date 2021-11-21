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İmamoğlu'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı paylaşımı: 'Siz de şahit olun'
İmamoğlu'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı paylaşımı: 'Siz de şahit olun'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu güzelliğe siz de şahit olun.Burası İstanbulluların kullanımına... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T11:09+0300
2021-11-21T11:09+0300
türkiye
ibb
orman
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
twitter
kemerburgaz
paylaşım
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İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın fotoğraflarını paylaştı.İBB Başkanı, paylaşımında şu nota yer verdi:"Bu güzelliğe siz de şahit olun.Burası İstanbulluların kullanımına açtığımız Kemerburgaz Kent Ormanı."İmamoğlu, "Burayı ziyaret ederek hem bu harika doğa manzarası içinde yürüyüş yapabilir, dinlenebilir hem de Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Mağlova Su Kemeri’ni görebilirsiniz" diye ekledi.
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ibb, orman, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, twitter , kemerburgaz, paylaşım

İmamoğlu'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı paylaşımı: 'Siz de şahit olun'

11:09 21.11.2021
© Fotoğraf : İBBİmamoğlu'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı paylaşımı: 'Siz de şahit olun'
İmamoğlu'ndan Kemerburgaz Kent Ormanı paylaşımı: 'Siz de şahit olun' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© Fotoğraf : İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu güzelliğe siz de şahit olun.Burası İstanbulluların kullanımına açtığımız Kemerburgaz Kent Ormanı" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın fotoğraflarını paylaştı.
İBB Başkanı, paylaşımında şu nota yer verdi:
"Bu güzelliğe siz de şahit olun.Burası İstanbulluların kullanımına açtığımız Kemerburgaz Kent Ormanı."
İmamoğlu, "Burayı ziyaret ederek hem bu harika doğa manzarası içinde yürüyüş yapabilir, dinlenebilir hem de Mimar Sinan’ın eşsiz eseri Mağlova Su Kemeri’ni görebilirsiniz" diye ekledi.
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