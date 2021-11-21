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İranlı turistlerin Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü
İranlı turistlerin Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü
Türkiye tarafından daha önce açılan, ancak İran tarafının vermediği geçiş izninin kaldırılmasıyla Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İranlı turistler Van’a gelmeye... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T12:33+0300
2021-11-21T12:33+0300
yaşam
iran
türkiye
van
otel
turist
esnaf
alışveriş
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Türkiye’yi İran’a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve koronavirüs nedeniyle 24 Mart 2020’de kapatılan Kapıköy, 17 Eylül’de tekrar geçişlere açıldı. İran tarafında da 8 Ekim’de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranlı turistler Van’a akın etmeye başladı.Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun ‘negatif’ olduğunu belgeleyerek Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzun aradan sonra kente gelen turistler, yaptıkları alışverişle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.‘Otelimizde doluluk oranımız yüzde 70’lere varıyor, belli dönemlerde yüzde 100 oluyor’İHA'nın haberine göre, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla kentteki tüm otellerin doluluk oranının arttığını belirten Royal Berk Hotel Genel Müdürü Ebru Yeşilağaç, “Pandemi dönemi doğal olarak bizi de etkiledi. Zor zamanlar geçirdik. Çok şükür pandemi etkisini yitirdikten sonra kapılar açıldı ve İranlılar şehrimize gelmeye başladı. Bu da doğal olarak turizmi, alışverişi olumlu etkiledi. Esnaf daha huzurlu ve daha mutlu. Otelimizde doluluk oranımız yüzde 70’lere varıyor. Belli dönemlerde tüm otellerimizde bu yüzde 100 oluyor. Bundan çok mutluyuz” dedi.İranlıların Van’a olumlu katkı sağladığını ve bunun da zincirleme misali herkese yansıdığının altını çizen Yeşilağaç, “Van, çok daha huzurlu ve kalabalık bir şehir haline geliyor. Büyük ihtimalle nevruz ile birlikte eski kalabalığı yakalayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.‘İran’da bulamadıklarını burada rahat bulabiliyorlar’Tamara Business Oteli'nin ortaklarından Necmi Sevimli ise özellikle pandemiden dolayı turizm sektörünün olumsuz yönde çok etkilendiğini vurgulayarak, “Eylül ayı itibariyle İranlılar gruplar halinde gelmeye başladılar. Esnafa büyük katkı sağladılar. Çünkü İran’da istedikleri gibi rahat bir düzenleri yok. Çarşı pazarları kısıtlı. Bunun yanında ülkemizde çok kaliteli tekstil üretimi olduğu için bundan yana tercihlerini kullanıyorlar. Kısacası eğlence, alışveriş başta olmak üzere İran’da bulamadıklarını burada rahat bulabiliyorlar. Çünkü ülkemiz İran’a göre daha sosyal ve daha güvenli. Tarihi zenginliklerimiz çok fazla, sınır komşusuyuz. Tüm etkenlerden dolayı İranlılar ilimizi tercih ediyorlar” diye konuştu.İranlı turistler ise pandemi döneminde Van’ı çok özlediklerini belirterek, geldikleri için mutlu olduklarını söylediler.
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İranlı turistlerin Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü

12:33 21.11.2021
© İHA / ATİLLA İDİZİranlı turistlerin Van'a gelmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürdü.
İranlı turistlerin Van'a gelmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© İHA / ATİLLA İDİZ
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Türkiye tarafından daha önce açılan, ancak İran tarafının vermediği geçiş izninin kaldırılmasıyla Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İranlı turistler Van’a gelmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan İran sınır kapısındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla Van’a gelen binlerce İranlı turist esnafın yüzünü güldürdü.
Türkiye’yi İran’a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve koronavirüs nedeniyle 24 Mart 2020’de kapatılan Kapıköy, 17 Eylül’de tekrar geçişlere açıldı. İran tarafında da 8 Ekim’de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranlı turistler Van’a akın etmeye başladı.
Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun ‘negatif’ olduğunu belgeleyerek Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzun aradan sonra kente gelen turistler, yaptıkları alışverişle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.

‘Otelimizde doluluk oranımız yüzde 70’lere varıyor, belli dönemlerde yüzde 100 oluyor’

İHA'nın haberine göre, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla kentteki tüm otellerin doluluk oranının arttığını belirten Royal Berk Hotel Genel Müdürü Ebru Yeşilağaç, “Pandemi dönemi doğal olarak bizi de etkiledi. Zor zamanlar geçirdik. Çok şükür pandemi etkisini yitirdikten sonra kapılar açıldı ve İranlılar şehrimize gelmeye başladı. Bu da doğal olarak turizmi, alışverişi olumlu etkiledi. Esnaf daha huzurlu ve daha mutlu. Otelimizde doluluk oranımız yüzde 70’lere varıyor. Belli dönemlerde tüm otellerimizde bu yüzde 100 oluyor. Bundan çok mutluyuz” dedi.
İranlıların Van’a olumlu katkı sağladığını ve bunun da zincirleme misali herkese yansıdığının altını çizen Yeşilağaç, “Van, çok daha huzurlu ve kalabalık bir şehir haline geliyor. Büyük ihtimalle nevruz ile birlikte eski kalabalığı yakalayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘İran’da bulamadıklarını burada rahat bulabiliyorlar’

Tamara Business Oteli'nin ortaklarından Necmi Sevimli ise özellikle pandemiden dolayı turizm sektörünün olumsuz yönde çok etkilendiğini vurgulayarak, “Eylül ayı itibariyle İranlılar gruplar halinde gelmeye başladılar. Esnafa büyük katkı sağladılar. Çünkü İran’da istedikleri gibi rahat bir düzenleri yok. Çarşı pazarları kısıtlı. Bunun yanında ülkemizde çok kaliteli tekstil üretimi olduğu için bundan yana tercihlerini kullanıyorlar. Kısacası eğlence, alışveriş başta olmak üzere İran’da bulamadıklarını burada rahat bulabiliyorlar. Çünkü ülkemiz İran’a göre daha sosyal ve daha güvenli. Tarihi zenginliklerimiz çok fazla, sınır komşusuyuz. Tüm etkenlerden dolayı İranlılar ilimizi tercih ediyorlar” diye konuştu.
İranlı turistler ise pandemi döneminde Van’ı çok özlediklerini belirterek, geldikleri için mutlu olduklarını söylediler.
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