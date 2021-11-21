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Irkçılık karşıtı göstericileri öldüren Rittenhouse'un beraati ABD'de protestolara neden oldu
Irkçılık karşıtı göstericileri öldüren Rittenhouse'un beraati ABD'de protestolara neden oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı protestolarda iki göstericiyi öldüren Kyle Rittenhouse'un beraati, ülkede yeni protestoların fitilini... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T07:32+0300
2021-11-21T07:35+0300
dünya
irkçılık
protesto
beraat
kyle rittenhouse
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ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar sırasında iki gösterici öldüren sanığın serbest bırakılması, protestolara yol açtı.NTV'nin haberine göre, New York'tan Kaliforniya'da birçok bölgede yüzlerce kişi sokağa çıkarak adalet çağrısı yaptı. Portland'daki gösterlerde öfkeli protestocular küçük çaplı ateş yaktı.Tansiyonun yüksek olduğu gösteride; bir grup çevik kuvvet polisi bir garajda sıkıştı. Olaylarda bazı işyerleri de zarar gördü.Davanın görüldüğü Kenosha'da göstericiler, karar sonrası mahkeme binası dışında toplanırken; New York'ta da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşındı.Rittehouse'un öldürdüğü iki kişiden biri olan Anthony Huber'ın nişanlsıı da karar karşısında üzgündü.ABD'de geçtiğimiz yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasının ardından ırkçılık karşıtı gösteriler başlamış, protestolar sırasında Kyle Rittenhouse göstericilerin üzerine ateş açmıştı.18 yaşındaki Rittenhouse'un açtığı ateşte 36 ve 26 yaşında iki gösterici hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211120/abdde-yakindan-takip-edilen-rittenhouse-davasinda-beraat-karari-cikti-1050982021.html
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irkçılık, protesto, beraat, kyle rittenhouse

Irkçılık karşıtı göstericileri öldüren Rittenhouse'un beraati ABD'de protestolara neden oldu

07:32 21.11.2021 (güncellendi: 07:35 21.11.2021)
© REUTERS / GRACE MORGANAmerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı protestolarda iki göstericiyi öldüren Kyle Rittenhouse'un beraati, ülkede yeni protestoların fitilini ateşledi. Kararın ardından birçok kentte adalet talebiyle gösteriler düzenlendi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı protestolarda iki göstericiyi öldüren Kyle Rittenhouse'un beraati, ülkede yeni protestoların fitilini ateşledi. Kararın ardından birçok kentte adalet talebiyle gösteriler düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / GRACE MORGAN
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Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı protestolarda iki göstericiyi öldüren Kyle Rittenhouse'un beraati, ülkede yeni protestoların fitilini ateşledi. Kararın ardından birçok kentte adalet talebiyle gösteriler düzenlendi.
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar sırasında iki gösterici öldüren sanığın serbest bırakılması, protestolara yol açtı.
NTV'nin haberine göre, New York'tan Kaliforniya'da birçok bölgede yüzlerce kişi sokağa çıkarak adalet çağrısı yaptı. Portland'daki gösterlerde öfkeli protestocular küçük çaplı ateş yaktı.
Tansiyonun yüksek olduğu gösteride; bir grup çevik kuvvet polisi bir garajda sıkıştı. Olaylarda bazı işyerleri de zarar gördü.
Davanın görüldüğü Kenosha'da göstericiler, karar sonrası mahkeme binası dışında toplanırken; New York'ta da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşındı.
Rittehouse'un öldürdüğü iki kişiden biri olan Anthony Huber'ın nişanlsıı da karar karşısında üzgündü.
ABD'de geçtiğimiz yıl polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasının ardından ırkçılık karşıtı gösteriler başlamış, protestolar sırasında Kyle Rittenhouse göstericilerin üzerine ateş açmıştı.
18 yaşındaki Rittenhouse'un açtığı ateşte 36 ve 26 yaşında iki gösterici hayatını kaybetmişti.
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