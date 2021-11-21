https://tr.sputniknews.com/20211121/izmirde-bir-insaatin-temel-kazisi-sirasinda-yan-binada-kayma-olustu-5-bina-bosaltildi-1051012777.html

İzmir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binada kayma oluştu: 5 bina boşaltıldı

İzmir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binada kayma oluştu: 5 bina boşaltıldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazası esnasında bitişikteki binada yaklaşık 20 santimlik kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle yetkililerce... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T23:31+0300

2021-11-21T23:31+0300

2021-11-21T23:33+0300

türkiye

izmir

inşaat

bina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1051012752_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_2881a19e84d701f25e26ac4a49dbbd3d.jpg

Çalışmaları devam eden bir apartmanın inşaatı esnasında bitişiğindeki binada kayma oluştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve ilçe belediyeden yetkililer sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yetkililerce yapılan incelemeler sonucunda inşaatın bitişiğindeki bir binada yaklaşık 20 santimetre kayma olduğu tespit edildi. Bunun üzerine inşaatın çevresinde bulunan 5 binadaki 55 dairenin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı.Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bazıları ise inşaat firması yetkililerince otellere yerleştirildi. Kaymanın meydana geldiği bina ile karşısındaki apartman arasına herhangi bir olumsuzluk olmaması amacıyla metal destek yerleştirildi.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, inşaat, bina