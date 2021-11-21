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JMKDD’den ABD ambargosuyla mücadele eden Küba’ya yardım kampanyası
JMKDD’den ABD ambargosuyla mücadele eden Küba’ya yardım kampanyası
​Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Washington’un şiddetli yaptırımlarıyla mücadele eden Küba’ya Kovid-19 ile mücadelede destek için tıbbi ekipman desteği... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T19:57+0300
2021-11-21T20:00+0300
türkiye
küba
yardım
kampanya
koronavirüs
kovid-19
luis alberto amoros nunez
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Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD), on yıllardır ABD ambargosuyla mücadele eden Küba’ya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama sürecinde destek amacıyla ‘Dayanışma ablukadan güçlüdür’ sloganıyla tıbbi ekipman desteği sağlanmasına dönük kampanya başlattı.Bugün başkent Ankara’da, JMKDD Genel Merkezinde dernek başkanı Nahide Özkan ile Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez’in katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.Açıklamada, ABD’nin Küba’ya karşı yürüttüğü saldırıları artırdığı ve düşmanca faaliyetlerini sıklaştırdığı belirtilerek, “Trump yönetiminin Küba’ya karşı yürürlüğe koyduğu 243 saldırgan karar Biden yönetimi tarafından sürdürülmekte ve bu yönetim her geçen gün Küba’ya karşı yeni saldırgan kararlar almaya devam etmektedir. ABD emperyalizmi bugün Küba’nın ihtiyacı olan medikal ürünleri, enerji üretimi için gerekli petrolü, halkın beslenmesi için ihtiyaç duyulan gıdaları ithal etmesine engel oluyor ve Küba’ya yönelik yaptırımları daha da şiddetlendirmekle tehdit ediyor” denildi.‘Saldırgan politikalara Türkiye’den verilen güçlü bir cevap niteliği taşıyacaktır’“Bu saldırılara karşı Küba halkının yanında olduğumuzu, Küba halkının dayanışmacı ruhunun karşılıksız olmadığını göstermek hem Küba hem de dünya halkları için hayati öneme sahip” vurgusu yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:“JMKDD olarak Küba’nın içinden geçtiğimiz süreçte aşılama çalışmalarını yapabilmesi ve salgını yenebilmek için en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak ve Küba halkına göndermek için bir dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Derneğimizin Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile yapmış olduğu protokol ve Türkiye’deki resmi makamlardan alınan izin kapsamında ‘Dayanışma Ablukadan Güçlüdür’ sloganıyla başlattığımız kampanya çerçevesinde Küba’ya şırınga, maske, sonda ve tıbbi eldiven tedarik edeceğiz. Kampanyamız yalnızca Küba’nın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin tedarik edilmesini sağlamayacak, emperyalizmin yürüttüğü saldırgan politikalara karşı Türkiye’den verilen güçlü bir cevap niteliği de taşıyacaktır.”Açıklamada ayrıca, kampanya kapsamında Küba’ya enjektör, N-95 maske, foley sonda ve tıbbi eldiven sağlanacağı kaydedildi.‘ABD ablukası çok daha zorlu bir dönemde’Öte yandan Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez, yaptığı açıklamada, “Küba Dostluk Derneği’ne bu inisiyatif için bir kez daha teşekkür ediyoruz. ABD ablukası çok daha zorlu bir dönemde ve artırılmış durumda. Tüm bu koşullar, ülkemizde pandemiye vereceğimiz yanıtı ve kararlılığımızı daha da güçlendirdi” ifadelerini kullandı.Nuñez, “Tüm bu zorluklar ve Kovid pandemisinde uygulanan tedbirler nedeniyle aldığımız zararlara rağmen yine de kurumlarımız başarılı bir çalışma gerçekleştirmeyi başardı” dedi.‘Ekonomik faaliyetler normal seyrine dönme eşiğinde’Havana’nın yürüttüğü aşı çalışmalarına değinen Nuñez, şöyle devam etti:“5 aşı çalışması gerçekleştirdik. Bu başarılı çalışma neticesinde Küba, geçtiğimiz hafta 15 Kasım'da uluslararası turizmi başlatabildi. Ekonomik faaliyetler normal seyrine dönme eşiğinde. Bununla beraber biz de finansal süreçlerde ilerleme kaydedeceğiz. Ayrıca bu kampanyaya destek olacak Türk dostlarımızla birlikte ablukanın neden olduğu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada bir defa daha JMKDD Başkanına, ekibine ve destek veren herkese Küba halkıyla birlikte olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum."Büyükelçi, “Başka bir ülkeyle bu şekilde gerçekleştirilen dayanışma Kovid-19 ile mücadelede çok önemli. Türk halkının Küba ile gösterdiği dayanışma salgınla mücadelede çok iyi bir yer tutacak” değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210924/kubadan-rusyaya-koronavirusle-mucadelede-sundugu-yardimlardan-oturu-tesekkur-mesaji-1049203418.html
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küba, yardım, kampanya, koronavirüs, kovid-19, luis alberto amoros nunez

JMKDD’den ABD ambargosuyla mücadele eden Küba’ya yardım kampanyası

19:57 21.11.2021 (güncellendi: 20:00 21.11.2021)
© SputnikJMKDD Genel Merkezinde Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez’in katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.
JMKDD Genel Merkezinde Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez’in katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© Sputnik
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​Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Washington’un şiddetli yaptırımlarıyla mücadele eden Küba’ya Kovid-19 ile mücadelede destek için tıbbi ekipman desteği sağlanmasına yönelik kampanya başlattı.
Jose Marti Küba Dostluk Derneği (JMKDD), on yıllardır ABD ambargosuyla mücadele eden Küba’ya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama sürecinde destek amacıyla ‘Dayanışma ablukadan güçlüdür’ sloganıyla tıbbi ekipman desteği sağlanmasına dönük kampanya başlattı.
Bugün başkent Ankara’da, JMKDD Genel Merkezinde dernek başkanı Nahide Özkan ile Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez’in katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.
Açıklamada, ABD’nin Küba’ya karşı yürüttüğü saldırıları artırdığı ve düşmanca faaliyetlerini sıklaştırdığı belirtilerek, “Trump yönetiminin Küba’ya karşı yürürlüğe koyduğu 243 saldırgan karar Biden yönetimi tarafından sürdürülmekte ve bu yönetim her geçen gün Küba’ya karşı yeni saldırgan kararlar almaya devam etmektedir. ABD emperyalizmi bugün Küba’nın ihtiyacı olan medikal ürünleri, enerji üretimi için gerekli petrolü, halkın beslenmesi için ihtiyaç duyulan gıdaları ithal etmesine engel oluyor ve Küba’ya yönelik yaptırımları daha da şiddetlendirmekle tehdit ediyor” denildi.

‘Saldırgan politikalara Türkiye’den verilen güçlü bir cevap niteliği taşıyacaktır’

“Bu saldırılara karşı Küba halkının yanında olduğumuzu, Küba halkının dayanışmacı ruhunun karşılıksız olmadığını göstermek hem Küba hem de dünya halkları için hayati öneme sahip” vurgusu yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“JMKDD olarak Küba’nın içinden geçtiğimiz süreçte aşılama çalışmalarını yapabilmesi ve salgını yenebilmek için en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamak ve Küba halkına göndermek için bir dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Derneğimizin Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile yapmış olduğu protokol ve Türkiye’deki resmi makamlardan alınan izin kapsamında ‘Dayanışma Ablukadan Güçlüdür’ sloganıyla başlattığımız kampanya çerçevesinde Küba’ya şırınga, maske, sonda ve tıbbi eldiven tedarik edeceğiz. Kampanyamız yalnızca Küba’nın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin tedarik edilmesini sağlamayacak, emperyalizmin yürüttüğü saldırgan politikalara karşı Türkiye’den verilen güçlü bir cevap niteliği de taşıyacaktır.”
Açıklamada ayrıca, kampanya kapsamında Küba’ya enjektör, N-95 maske, foley sonda ve tıbbi eldiven sağlanacağı kaydedildi.

‘ABD ablukası çok daha zorlu bir dönemde’

Öte yandan Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez, yaptığı açıklamada, “Küba Dostluk Derneği’ne bu inisiyatif için bir kez daha teşekkür ediyoruz. ABD ablukası çok daha zorlu bir dönemde ve artırılmış durumda. Tüm bu koşullar, ülkemizde pandemiye vereceğimiz yanıtı ve kararlılığımızı daha da güçlendirdi” ifadelerini kullandı.
Nuñez, “Tüm bu zorluklar ve Kovid pandemisinde uygulanan tedbirler nedeniyle aldığımız zararlara rağmen yine de kurumlarımız başarılı bir çalışma gerçekleştirmeyi başardı” dedi.

‘Ekonomik faaliyetler normal seyrine dönme eşiğinde’

Havana’nın yürüttüğü aşı çalışmalarına değinen Nuñez, şöyle devam etti:
“5 aşı çalışması gerçekleştirdik. Bu başarılı çalışma neticesinde Küba, geçtiğimiz hafta 15 Kasım'da uluslararası turizmi başlatabildi. Ekonomik faaliyetler normal seyrine dönme eşiğinde. Bununla beraber biz de finansal süreçlerde ilerleme kaydedeceğiz. Ayrıca bu kampanyaya destek olacak Türk dostlarımızla birlikte ablukanın neden olduğu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada bir defa daha JMKDD Başkanına, ekibine ve destek veren herkese Küba halkıyla birlikte olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum."
Büyükelçi, “Başka bir ülkeyle bu şekilde gerçekleştirilen dayanışma Kovid-19 ile mücadelede çok önemli. Türk halkının Küba ile gösterdiği dayanışma salgınla mücadelede çok iyi bir yer tutacak” değerlendirmesinde bulundu.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
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Küba'dan Rusya'ya koronavirüsle mücadelede sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür mesajı
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