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https://tr.sputniknews.com/20211121/kadir-inanirin-yegeninden-aciklama-hayati-tehlikesi-yok-1051000615.html
Kadir İnanır'ın yeğeninden açıklama: Hayati tehlikesi yok
Kadir İnanır'ın yeğeninden açıklama: Hayati tehlikesi yok
Muğla'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T10:39+0300
2021-11-21T10:39+0300
yaşam
kadir inanır
hastane
açıklama
yeğen
hayati tehlike
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Türk sinemasına iz bırakan oyunculardan Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.HaberTürk'e konuşan Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu. Hayati tehlikesi yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211120/sanatci-kadir-inanir-hastaneye-kaldirildi-1050993890.html
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kadir inanır, hastane, açıklama, yeğen, hayati tehlike

Kadir İnanır'ın yeğeninden açıklama: Hayati tehlikesi yok

10:39 21.11.2021
© AAKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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Muğla'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır,
Türk sinemasına iz bırakan oyunculardan Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
HaberTürk'e konuşan Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu. Hayati tehlikesi yok" dedi.
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
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Sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
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