https://tr.sputniknews.com/20211121/kadir-inanirin-yegeninden-aciklama-hayati-tehlikesi-yok-1051000615.html

Kadir İnanır'ın yeğeninden açıklama: Hayati tehlikesi yok

Kadir İnanır'ın yeğeninden açıklama: Hayati tehlikesi yok

Muğla'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T10:39+0300

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yaşam

kadir inanır

hastane

açıklama

yeğen

hayati tehlike

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Türk sinemasına iz bırakan oyunculardan Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır’ın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.HaberTürk'e konuşan Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu. Hayati tehlikesi yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211120/sanatci-kadir-inanir-hastaneye-kaldirildi-1050993890.html

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kadir inanır, hastane, açıklama, yeğen, hayati tehlike