https://tr.sputniknews.com/20211121/karamollaoglu-cumhurbaskani-erdogan-cumhur-ittifakina-davet-etti-kabul-etmedim-1051004703.html

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı’na davet etti, kabul etmedim

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı’na davet etti, kabul etmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendilerini Cumhur İttifakı'na davet ettiklerini söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz beraber olmalıyız'... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T13:45+0300

2021-11-21T13:45+0300

2021-11-21T13:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

türkiye

saadet partisi

temel karamollaoğlu

görüşme

cumhur ittifakı

50+1

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049687481_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_177d41ca09848fc1be73c1e4124c4f01.jpg

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık 10 gün önce yaptığı görüşmeyle ilgili Sözcü'den Ruhat Mengi'ye açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendilerini Cumhur İttifakı'na davet ettiklerini söyleyen Karamollaoğlu, “Biz beraber olmalıyız' dedi kendisi. Ben de dedim ki; 'Bizim itirazımız sistemin denetlemez olmasından. Denetlenmeyen bir sistemin içinde bulunmayı biz arzu etmeyiz.' Geçen sefer de böyle oldu, Başkanlık Sistemi referandumundan önce konuştuk, “Denetlenmeyen bir başkanlık sistemine destek vermemiz mümkün değil” dedik” ifadelerini kullandı.‘‘En fazla oyu alan şahıs kim ise o cumhurbaşkanı olabilmeliydi’, söylediği bu’“Yüzde 50+1'i Tayyip Bey istedi, ne için istedi, “Nasıl olsa benim dışımda bunu yakalayacak kimse olmaz” kanaatiyle istedi. Ama şimdi görüyor ki kendisine destek verenlerin sayısı azalıyor. O zaman bu 50+1 problem çıkarıyor, bundan dolayı da diyor ki ‘En fazla oyu alan şahıs kim ise o cumhurbaşkanı olabilmeliydi’, söylediği bu” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu “Alternatifler şu olur, seçime gidersiniz, seçimde 3-5 aday çıkar, bunların hiçbiri yüzde 50'yi geçemez ama sona kalan iki kişi içinde bir tercihte bulunulur, kim daha fazla oy almışsa o seçilmiş olur. Bunların hepsine rıza gösterilebilir ama esas mesele cumhurbaşkanı kim olursa olsun denetlenebilmelidir, sorguya çekilebilmelidir, hesap verebilmelidir” diye konuştu.‘Neyi doğru söylememişim, bunu kendisinin söylemesi lazım o zaman’‘Siz hangi sözünü yanlış yansıtmış olabilirsiniz’ sorusuna da cevap veren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:‘Tayyip Bey kolay kolay kazanamayacağını düşündüğü bir erken seçime gitmez’‘Erken seçim çağrıları yararlı olacak mı’ sorusu üzerine Karamollaoğlu “Şu anda onlar psikolojik bir mesaj veriyorlar. Türkiye'nin gidişatı hiç iç açıcı değil. Tayyip Bey kolay kolay kazanamayacağını düşündüğü bir erken seçime gitmez. Bundan dolayı erken bir seçim olacağı ihtimalini şu anda düşünmüyorum ama zamanında da yapılmaz. Eğer Seçim Kanunu'nda değişiklik yaparlarsa ki bunu planlıyorlar, bir yıl geçmesi lazım. Kemal Bey ve Meral Hanım gidişata bakarak mümkün olduğunca öne alınmasını sağlamaya çalışıyorlar” dedi.‘Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten şu anda Türkiye'de yaşanan krizin farkında değil’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘herkesin memnun’ olduğunu söylediğini vurgulayan Karamollaoğlu “Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten şu anda Türkiye'de yaşanan krizin farkında değil. Bundan dolayı da ‘Farklı bir politika izleyerek belki vatandaşın güvenini kazanabilirim’ diye bir ruh hali içine girmiş. Eğer Merkez Bankası Başkanı istifa ederse, benzer başka istifalar olursa bu ipin ucunun tamamen kaçtığı manasına gelir. İzin vermezler diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı daha büyük sıkıntıya sokar. Berat Albayrak nasıl gittiyse bunlar da ayrılıp ortadan kaybolabilirler” dedi.‘Ne yolsuzluklara ortak oluruz, ne israfa, ne dış politikadaki bu dağınıklığa ortak oluruz’Karamollaoğlu “Sürekli olarak “Efendim Cumhur İttifakı'ndan koptunuz mu” deyip duruyorlar, biz Cumhur İttifakı'na nasıl gireriz? Ne yolsuzluklara ortak oluruz, ne israfa, ne dış politikadaki bu dağınıklığa ortak oluruz. Bir cümle yakalayıp bizimle oyun oynamak istiyorlar, biz oyuna gelmeyiz, bu iş ciddi bir iş. Kimse milleti aldatma yoluna girmesin” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, saadet partisi, temel karamollaoğlu, görüşme, cumhur ittifakı, 50+1