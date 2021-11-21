https://tr.sputniknews.com/20211121/kars-eksi-12yi-gordu-dereler-dondu-1050999566.html

Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu

Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu

Kars'ta termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterirken, dereler ve araçların camları buz tuttu. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T09:33+0300

2021-11-21T09:33+0300

2021-11-21T09:33+0300

türkiye

kars

hava sıcaklığı

meteoroloji

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Hava sıcaklığının geceleri eksi 12’ye düştüğü Kars’ta araçların camları buz tutarken, soğuktan dereler de dondu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar önce araçlarının camlarının buzunu temizledi.Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Erkan Umurbek, “Gece hava çok soğuktu Kars’ta, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler. Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk abi artık, artık şehrimize kış geldi” dedi.Kentte hava sıcaklığı gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.

https://tr.sputniknews.com/20211117/lukasenko-soguktan-donma-tehlikesiyle-karsi-karsiya-olan-gocmenler-icin-lojistik-merkez-acti-1050904310.html

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kars, hava sıcaklığı, meteoroloji, dere