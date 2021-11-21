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https://tr.sputniknews.com/20211121/kars-eksi-12yi-gordu-dereler-dondu-1050999566.html
Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu
Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu
Kars'ta termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterirken, dereler ve araçların camları buz tuttu. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T09:33+0300
2021-11-21T09:33+0300
türkiye
kars
hava sıcaklığı
meteoroloji
dere
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Hava sıcaklığının geceleri eksi 12’ye düştüğü Kars’ta araçların camları buz tutarken, soğuktan dereler de dondu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar önce araçlarının camlarının buzunu temizledi.Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Erkan Umurbek, “Gece hava çok soğuktu Kars’ta, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler. Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk abi artık, artık şehrimize kış geldi” dedi.Kentte hava sıcaklığı gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211117/lukasenko-soguktan-donma-tehlikesiyle-karsi-karsiya-olan-gocmenler-icin-lojistik-merkez-acti-1050904310.html
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kars, hava sıcaklığı, meteoroloji, dere

Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu

09:33 21.11.2021
© İHAKars eksi 12'yi gördü, dereler dondu
Kars eksi 12'yi gördü, dereler dondu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© İHA
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Kars'ta termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterirken, dereler ve araçların camları buz tuttu.
Hava sıcaklığının geceleri eksi 12’ye düştüğü Kars’ta araçların camları buz tutarken, soğuktan dereler de dondu.
Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar önce araçlarının camlarının buzunu temizledi.
Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Erkan Umurbek, “Gece hava çok soğuktu Kars’ta, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler. Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk abi artık, artık şehrimize kış geldi” dedi.
Kentte hava sıcaklığı gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.
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