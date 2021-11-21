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https://tr.sputniknews.com/20211121/karsta-bozayi-okul-bahcesine-girdi-1051005629.html
Kars'ta bozayı okul bahçesine girdi
Kars'ta bozayı okul bahçesine girdi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, okul bahçesine giren bozayı görüntülendi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T14:45+0300
2021-11-21T14:45+0300
2021-11-21T14:46+0300
yaşam
türkiye
kars
okul
ayı
ortaokul
bozayı
bahçe
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İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesine giren ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.Çöpteki yiyeceklerle karnını doyuran bozayı daha sonra ormanlık alana gitti.Ayıyı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Vatandaşlardan Selahattin Alkan, son zamanlarda bozayıların şehir içinde daha sık görüldüğünü söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20201117/abdde-piste-inen-ucagin-carptigi-bozayi-oldu-1043238927.html
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türkiye, kars, okul, ayı, ortaokul, bozayı, bahçe
Kars'ta bozayı okul bahçesine girdi 14:45 21.11.2021 (güncellendi: 14:46 21.11.2021)
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, okul bahçesine giren bozayı görüntülendi.
İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesine giren ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.
Çöpteki yiyeceklerle karnını doyuran bozayı daha sonra ormanlık alana gitti.
Ayıyı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Vatandaşlardan Selahattin Alkan, son zamanlarda bozayıların şehir içinde daha sık görüldüğünü söyledi.