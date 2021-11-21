Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'O davaları geri çekme, sonuna kadar götür'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı.Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim ama sen kadrini bilmedin' sözlerine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun. O davaları geri çekme, sonuna kadar götür" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.
Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı.
Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir."
Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.