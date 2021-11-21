https://tr.sputniknews.com/20211121/kilicdaroglundan-cumhurbaskani-erdogana-o-davalari-geri-cekme-sonuna-kadar-gotur-1051011790.html

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'O davaları geri çekme, sonuna kadar götür'

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'O davaları geri çekme, sonuna kadar götür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim ama sen kadrini bilmedin' sözlerine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kendisine... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T22:20+0300

2021-11-21T22:20+0300

2021-11-21T22:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: "Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı.Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir."

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, dava, twitter