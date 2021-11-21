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https://tr.sputniknews.com/20211121/kolombiyada-polis-helikopterinin-dusmesi-sonucu-2-polis-hayatini-kaybetti-1050998554.html
Kolombiya'da polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti
Kolombiya'da polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti
Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T05:28+0300
2021-11-21T05:28+0300
2021-11-21T05:29+0300
dünya
kolombiya
polis
helikopter kazası
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Yetkililer, operasyondan dönen helikopterin dönüş yolunda Subachoque kasabasında düştüğünü duyurdu.Düşen helikopterde 2 polis olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 polis de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.Savunma Bakanı Diego Molano, kaza nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
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kolombiya, polis, helikopter kazası
Kolombiya'da polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis hayatını kaybetti 05:28 21.11.2021 (güncellendi: 05:29 21.11.2021)
Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.
Yetkililer, operasyondan dönen helikopterin dönüş yolunda Subachoque kasabasında düştüğünü duyurdu.
Düşen helikopterde 2 polis olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 polis de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Savunma Bakanı Diego Molano, kaza nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.