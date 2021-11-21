https://tr.sputniknews.com/20211121/koronavirusten-olen-kizinin-cenazesinde-bekle-ben-de-geliyorum-diyen-baba-koronaviruse-yenildi-1050998179.html

Koronavirüsten ölen kızının cenazesinde "Bekle ben de geliyorum" diyen baba, koronavirüse yenildi

Koronavirüsten ölen kızının cenazesinde "Bekle ben de geliyorum" diyen baba, koronavirüse yenildi

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Meral Arbağ'ın cenazesinde "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen babası... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T04:20+0300

2021-11-21T04:20+0300

2021-11-21T04:20+0300

koronavirüs

türkiye

cenaze

kız çocuğu

baba

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050998154_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_17620e09498dd1321d1e1552602927f0.jpg

Samsun'da bulunan Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki çocuk annesi Meral hemşire, koronavirüs nedeniyle 1 ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020 günü hayatını kaybetti. Meral hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törende kızının tabutunun başında, "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen baba Burhan Taş, yaklaşık 1 yıl sonra 14 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede kızıyla aynı kaderi yaşayıp, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.Burhan Taş'ın cenazesi yarın ikindi vakti kılınacak namaz sonrası ilçede toprağa verilecek. Babasının ölüm haberiyle yıkıldıklarını söyleyen Avukat Mustafa Taş, "Babam kızına kavuştu, inşallah orada mutludurlar" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, cenaze, kız çocuğu, baba, koronavirüs