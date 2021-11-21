Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211121/kremlin-ukrayna-nato-tatbikatlarinin-kisvesi-altinda-kendi-sorununa-askeri-cozum-ariyor-1051008566.html
Kremlin: Ukrayna, NATO tatbikatlarının kisvesi altında kendi sorununa askeri çözüm arıyor
Kremlin: Ukrayna, NATO tatbikatlarının kisvesi altında kendi sorununa askeri çözüm arıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Karadeniz'deki NATO tatbikatları kisvesi altında kendi sorunlarına askeri çözüm aradığını, fakat bu şekilde tüm... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T18:00+0300
2021-11-21T18:09+0300
dünya
nato
rusya
ukrayna
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043450996_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_1af23b61c986bb78d019a71355687cab.jpg
Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Karadeniz'deki NATO tatbikatları kisvesi altında kendi sorunlarına askeri çözüm aradığını, fakat bu şekilde tüm Avrupa için bir felakete daha neden olabileceğini belirtti.Peskov, “Ukrayna büyük bir olasılıkla kendi sorununu askeri yollardan çözmeye başlatmayı deniyor, kendisi ve Avrupa'daki herkes için bir felaket daha yaratmaya çalışıyor. Ukrayna bunun için çabalıyor. Ve bunu büyük bir olasılıkla, NATO’nun Karadeniz'de tatbikat yapan gemilerinin, bölgede giderek sayısı artan Amerikan, İngiliz askerlerinin kisvesi altında yapmaya çalışıyor. Ukrayna bunun için çabalıyor. Ve bu, elbette, yürek burkan bir manzara. Zira son derece ciddi sonuçları olacak” diye konuştu.NATO’ya Rusya sınırlarının yakınlarındaki provokasyonlara son verme çağrısıPeskov, NATO'nun Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerdeki mevcut gergin durumdan çıkış yolu bulmak için Rusya sınırlarının yakınındaki kışkırtıcı faaliyetlere son vermesi ve askeri altyapısını Rusya’ya doğru ilerletmeyi bırakması gerektiğine dikkat çekti.Kremlin Sözcüsü, “Bu durumdan çıkış yolu var. NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki kışkırtıcı faaliyetlere son vermesi gerekiyor, NATO'nun siyasi ve askeri altyapısını sınırlarımıza doğru ilerletmeyi bırakması gerekiyor. ABD ve müttefikleri sınırlarımızda askeri unsurlarını yoğunlaştırmayı bırakmalı” ifadelerini kullandı.‘Okyanus ötesinden silahlı kuvvetlerini aktaranlar Rusya’yı olağandışı askeri aktivitelerle suçluyor’Silahlı kuvvetlerini okyanus ötesinden aktaran ABD’nin Rusya’yı kendi topraklarında olağandışı askeri hareketlilikle suçladığını söyleyen Peskov, bunun mantıksız ve yanlış olduğuna vurgu yaptı.Peskov, “Silahlı kuvvetlerini okyanus ötesinden aktaranlar, yani ABD, bizi kendi topraklarımızda olağandışı askeri faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Pekala, bu pek mantıklı değil ve incelik te sayılmaz” diye konuştu.Batılı politikacıların ve medyanın Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ hazırlığına ilişkin açıklamalarla kışkırtmaya çalıştığını söyleyen Peskov, “Bunu dışlamamak gerekiyor. Bu histeri suni olarak pompalanıyor” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043450996_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5d462c6ea31db99383873e2009e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, rusya, ukrayna, dmitriy peskov

Kremlin: Ukrayna, NATO tatbikatlarının kisvesi altında kendi sorununa askeri çözüm arıyor

18:00 21.11.2021 (güncellendi: 18:09 21.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Karadeniz'deki NATO tatbikatları kisvesi altında kendi sorunlarına askeri çözüm aradığını, fakat bu şekilde tüm Avrupa için bir felakete daha neden olabileceğini belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Karadeniz'deki NATO tatbikatları kisvesi altında kendi sorunlarına askeri çözüm aradığını, fakat bu şekilde tüm Avrupa için bir felakete daha neden olabileceğini belirtti.
Peskov, “Ukrayna büyük bir olasılıkla kendi sorununu askeri yollardan çözmeye başlatmayı deniyor, kendisi ve Avrupa'daki herkes için bir felaket daha yaratmaya çalışıyor. Ukrayna bunun için çabalıyor. Ve bunu büyük bir olasılıkla, NATO’nun Karadeniz'de tatbikat yapan gemilerinin, bölgede giderek sayısı artan Amerikan, İngiliz askerlerinin kisvesi altında yapmaya çalışıyor. Ukrayna bunun için çabalıyor. Ve bu, elbette, yürek burkan bir manzara. Zira son derece ciddi sonuçları olacak” diye konuştu.

NATO’ya Rusya sınırlarının yakınlarındaki provokasyonlara son verme çağrısı

Peskov, NATO'nun Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerdeki mevcut gergin durumdan çıkış yolu bulmak için Rusya sınırlarının yakınındaki kışkırtıcı faaliyetlere son vermesi ve askeri altyapısını Rusya’ya doğru ilerletmeyi bırakması gerektiğine dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü, “Bu durumdan çıkış yolu var. NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki kışkırtıcı faaliyetlere son vermesi gerekiyor, NATO'nun siyasi ve askeri altyapısını sınırlarımıza doğru ilerletmeyi bırakması gerekiyor. ABD ve müttefikleri sınırlarımızda askeri unsurlarını yoğunlaştırmayı bırakmalı” ifadelerini kullandı.

‘Okyanus ötesinden silahlı kuvvetlerini aktaranlar Rusya’yı olağandışı askeri aktivitelerle suçluyor’

Silahlı kuvvetlerini okyanus ötesinden aktaran ABD’nin Rusya’yı kendi topraklarında olağandışı askeri hareketlilikle suçladığını söyleyen Peskov, bunun mantıksız ve yanlış olduğuna vurgu yaptı.
Peskov, “Silahlı kuvvetlerini okyanus ötesinden aktaranlar, yani ABD, bizi kendi topraklarımızda olağandışı askeri faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Pekala, bu pek mantıklı değil ve incelik te sayılmaz” diye konuştu.
Batılı politikacıların ve medyanın Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ hazırlığına ilişkin açıklamalarla kışkırtmaya çalıştığını söyleyen Peskov, “Bunu dışlamamak gerekiyor. Bu histeri suni olarak pompalanıyor” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:00Alex de Souza’dan derbi paylaşımı
18:49Hollywood yıldızlarına Malatya'da dövüş eğitimi: ‘Çok mükemmel teknikler öğrendik’
18:38Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac açıklaması: Hazırlıklarımız tam
18:33Fatih Erbakan: Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var
18:26Bakan Dönmez: KKTC'ye ilk etapta LNG getirilecek
18:06Özhaseki: Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz
18:00Kremlin: Ukrayna, NATO tatbikatlarının kisvesi altında kendi sorununa askeri çözüm arıyor
17:47Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı
17:34Muharrem İnce'den 'adaylık' yorumu: En çok oyu kim alıyorsa o aday olmalıdır
17:28Hollanda’da Kovid-19 önlemleri protesto edildi: 40 gözaltı, 5 polis yaralı
17:07Tunceli'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
17:06Karısını kiraladığı kobrayla öldürdü: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:54Tanju Özcan: Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır
16:34Metiner: Reisimden ve partimden ricam, Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar geri çekilsin
16:27Türk Toraks Derneği: Açık havada da maske takılması gerekiyor
16:16Ryabkov: Putin-Biden görüşmesi için tam teşekküllü hazırlık yapıyoruz
16:08Taksicilerle görüşen Sarıgül, İmamoğlu'nu eleştirdi: 'Kursağında haram lokma yoktur'
16:05AK Partili Yayman: Bence İbrahim Tatlıses’in sesi Freddie Mercury’den daha iyi
15:53Rasim Ozan Kütahyalı: Benim içime doğuyor, Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek
15:43Atkısı gündem olan Birinci: Bu azgın azınlığa göre biz, 'Bizimkiler' dizisindeki kapıcılarız