https://tr.sputniknews.com/20211121/kremlin-ukrayna-nato-tatbikatlarinin-kisvesi-altinda-kendi-sorununa-askeri-cozum-ariyor-1051008566.html

Kremlin: Ukrayna, NATO tatbikatlarının kisvesi altında kendi sorununa askeri çözüm arıyor

Kremlin: Ukrayna, NATO tatbikatlarının kisvesi altında kendi sorununa askeri çözüm arıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Karadeniz'deki NATO tatbikatları kisvesi altında kendi sorunlarına askeri çözüm aradığını, fakat bu şekilde tüm... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T18:00+0300

2021-11-21T18:00+0300

2021-11-21T18:09+0300

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ukrayna

dmitriy peskov

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Rossiya 1 televizyonuna konuk olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Karadeniz'deki NATO tatbikatları kisvesi altında kendi sorunlarına askeri çözüm aradığını, fakat bu şekilde tüm Avrupa için bir felakete daha neden olabileceğini belirtti.Peskov, “Ukrayna büyük bir olasılıkla kendi sorununu askeri yollardan çözmeye başlatmayı deniyor, kendisi ve Avrupa'daki herkes için bir felaket daha yaratmaya çalışıyor. Ukrayna bunun için çabalıyor. Ve bunu büyük bir olasılıkla, NATO’nun Karadeniz'de tatbikat yapan gemilerinin, bölgede giderek sayısı artan Amerikan, İngiliz askerlerinin kisvesi altında yapmaya çalışıyor. Ukrayna bunun için çabalıyor. Ve bu, elbette, yürek burkan bir manzara. Zira son derece ciddi sonuçları olacak” diye konuştu.NATO’ya Rusya sınırlarının yakınlarındaki provokasyonlara son verme çağrısıPeskov, NATO'nun Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerdeki mevcut gergin durumdan çıkış yolu bulmak için Rusya sınırlarının yakınındaki kışkırtıcı faaliyetlere son vermesi ve askeri altyapısını Rusya’ya doğru ilerletmeyi bırakması gerektiğine dikkat çekti.Kremlin Sözcüsü, “Bu durumdan çıkış yolu var. NATO'nun sınırlarımızın yakınındaki kışkırtıcı faaliyetlere son vermesi gerekiyor, NATO'nun siyasi ve askeri altyapısını sınırlarımıza doğru ilerletmeyi bırakması gerekiyor. ABD ve müttefikleri sınırlarımızda askeri unsurlarını yoğunlaştırmayı bırakmalı” ifadelerini kullandı.‘Okyanus ötesinden silahlı kuvvetlerini aktaranlar Rusya’yı olağandışı askeri aktivitelerle suçluyor’Silahlı kuvvetlerini okyanus ötesinden aktaran ABD’nin Rusya’yı kendi topraklarında olağandışı askeri hareketlilikle suçladığını söyleyen Peskov, bunun mantıksız ve yanlış olduğuna vurgu yaptı.Peskov, “Silahlı kuvvetlerini okyanus ötesinden aktaranlar, yani ABD, bizi kendi topraklarımızda olağandışı askeri faaliyetlerde bulunmakla suçluyor. Pekala, bu pek mantıklı değil ve incelik te sayılmaz” diye konuştu.Batılı politikacıların ve medyanın Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ hazırlığına ilişkin açıklamalarla kışkırtmaya çalıştığını söyleyen Peskov, “Bunu dışlamamak gerekiyor. Bu histeri suni olarak pompalanıyor” ifadelerini kullandı.

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nato, rusya, ukrayna, dmitriy peskov