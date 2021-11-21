https://tr.sputniknews.com/20211121/kremlinden-turk-dunyasi-haritasi-aciklamasi-merkezi-rusyanin-altay-bolgesi-olmaliydi-1051011550.html

Kremlin'den 'Türk dünyası haritası' açıklaması: Merkezi Rusya'nın Altay bölgesi olmalıydı

Kremlin'den 'Türk dünyası haritası' açıklaması: Merkezi Rusya'nın Altay bölgesi olmalıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesini değerlendiren... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T21:54+0300

2021-11-21T21:54+0300

2021-11-21T21:54+0300

dünya

rusya

türkiye

dmitriy peskov

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov'a Erdoğan ve Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesi soruldu.Peskov, "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum" yanıtını verdi. 17 Kasım'da Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etmişti.Haritada Rusya'nın güney bölgelerinin bir bölümü, Doğu Sibirya, Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve İran'ın bir kısmı Türk dünyası sınırları içinde gösterilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211117/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1050888927.html

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rusya, türkiye, dmitriy peskov