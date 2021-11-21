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Kremlin'den 'Türk dünyası haritası' açıklaması: Merkezi Rusya'nın Altay bölgesi olmalıydı
Kremlin'den 'Türk dünyası haritası' açıklaması: Merkezi Rusya'nın Altay bölgesi olmalıydı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesini değerlendiren... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T21:54+0300
2021-11-21T21:54+0300
dünya
rusya
türkiye
dmitriy peskov
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov'a Erdoğan ve Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesi soruldu.Peskov, "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum" yanıtını verdi. 17 Kasım'da Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etmişti.Haritada Rusya'nın güney bölgelerinin bir bölümü, Doğu Sibirya, Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve İran'ın bir kısmı Türk dünyası sınırları içinde gösterilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211117/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1050888927.html
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rusya, türkiye, dmitriy peskov

Kremlin'den 'Türk dünyası haritası' açıklaması: Merkezi Rusya'nın Altay bölgesi olmalıydı

21:54 21.11.2021
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© Sputnik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarihsel olarak Rusya'nın Altay bölgesinde bulunan Türk dünyasının merkezine büyük kırmızı yıldız koyulmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Peskov'a Erdoğan ve Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmede 'Türk dünyası' haritasıyla poz vermesi soruldu.

Peskov, "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum" yanıtını verdi.

17 Kasım'da Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, Bahçeli kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası haritası hediye etmişti.

Haritada Rusya'nın güney bölgelerinin bir bölümü, Doğu Sibirya, Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve İran'ın bir kısmı Türk dünyası sınırları içinde gösterilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi
17 Kasım, 13:46
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