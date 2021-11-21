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Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla ülkeye getirildi
Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla ülkeye getirildi
Libya'nın doğusunda yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT'in Katar İstihbarat Teşkilatı'yla ortak çalışmaları neticesinde Türkiye'ye getirildi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
libya
katar
alıkoyma
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Libya'da iki yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşından gelecek haber bekleniyordu. Çoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu.Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.Erdoğan, alıkonulan vatandaşlarla görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20211120/libya-aciklarinda-en-az-75-gocmen-bogularak-oldu-1050992362.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, libya, katar, alıkoyma, vatandaş

Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla ülkeye getirildi

13:00 21.11.2021
© AALibya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla ülkeye getirildi
Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla ülkeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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Libya'nın doğusunda yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, MİT'in Katar İstihbarat Teşkilatı'yla ortak çalışmaları neticesinde Türkiye'ye getirildi.
Libya'da iki yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşından gelecek haber bekleniyordu. Çoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu.
Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.

Erdoğan, alıkonulan vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.
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