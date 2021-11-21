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https://tr.sputniknews.com/20211121/manchester-unitedda-solskjaer-donemi-resmen-sona-erdi-1051004886.html
Manchester United'da Solskjaer dönemi resmen sona erdi
Manchester United'da Solskjaer dönemi resmen sona erdi
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, alınan başarısız sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer'in görevinden ayrıldığını açıkladı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T13:47+0300
2021-11-21T13:47+0300
2021-11-21T13:58+0300
spor
teknik direktör
manchester united
istifa
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in görevinden ayrıldığını açıkladı.İngiliz kulübü sezonu bitirecek bir geçici teknik direktör bulunana kadar Michael Carrick'in takımı çalıştıracağını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211029/taraftar-saclarinin-dokulmesinden-sorumlu-tuttugu-manchester-uniteda-dava-acacak-1050299266.html
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teknik direktör, manchester united, istifa
Manchester United'da Solskjaer dönemi resmen sona erdi 13:47 21.11.2021 (güncellendi: 13:58 21.11.2021)
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, alınan başarısız sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer'in görevinden ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in görevinden ayrıldığını açıkladı.
İngiliz kulübü sezonu bitirecek bir geçici teknik direktör bulunana kadar Michael Carrick'in takımı çalıştıracağını duyurdu.