https://tr.sputniknews.com/20211121/mansur-yavastan-tiktok-paylasimi-bu-sehirde-artik-yagma-hurriyeti-yok-yetim-hakki-yedirilmeyecek-1051000278.html
Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı: Bu şehirde artık yağma hürriyeti yok, yetim hakkı yedirilmeyecek
Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı: Bu şehirde artık yağma hürriyeti yok, yetim hakkı yedirilmeyecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TikTok hesabından paylaştığı videoda, "Bu şehirde artık yağma hükümeti yok" ifadelerini kullandı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T10:18+0300
2021-11-21T10:18+0300
2021-11-21T10:28+0300
türkiye
video
ankara
mansur yavaş
müzik
anıtkabir
açıklama
abb
tiktok
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Yavaş, resmi TikTok hesabından müzikli paylaşımda bulundu. Videoda Yavaş'ın Anıtkabir'e baktığı görüntülerle birlikte, “Atam, gördüğünüz gibi Ankara emin ellerde artık bundan sonra” sözlerine yer verildi.Videoda ayrıca Yavaş’ın daha önce söylediği şu sözlere yer verildi:“Her devrin adamlarına, her AVM'nin ortaklarına, her partiden yandaş bulacak çapta yüzsüzlere, artık bu şehirde yağma hürriyeti yok. Biri gelir, biri gider. Bizim devran bitmez. Kim gelirse gelsin, ‘Ya bize diz çöker, ya ortak olur gözlerini yumdururuz' dönemi bitti artık. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek.”
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video, ankara, mansur yavaş, müzik, anıtkabir, açıklama, abb, tiktok
Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı: Bu şehirde artık yağma hürriyeti yok, yetim hakkı yedirilmeyecek
10:18 21.11.2021 (güncellendi: 10:28 21.11.2021)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TikTok hesabından paylaştığı videoda, "Bu şehirde artık yağma hükümeti yok" ifadelerini kullandı.
Yavaş, resmi TikTok hesabından müzikli paylaşımda bulundu.
Videoda Yavaş'ın Anıtkabir'e baktığı görüntülerle birlikte, “Atam, gördüğünüz gibi Ankara emin ellerde artık bundan sonra” sözlerine yer verildi.
Videoda ayrıca Yavaş’ın daha önce söylediği şu sözlere yer verildi:
“Her devrin adamlarına, her AVM'nin ortaklarına, her partiden yandaş bulacak çapta yüzsüzlere, artık bu şehirde yağma hürriyeti yok. Biri gelir, biri gider. Bizim devran bitmez. Kim gelirse gelsin, ‘Ya bize diz çöker, ya ortak olur gözlerini yumdururuz' dönemi bitti artık. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek.”