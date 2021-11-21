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https://tr.sputniknews.com/20211121/marmaray-seferleri-gecici-olarak-durduruldu-1051002293.html
Marmaray seferleri geçici olarak durduruldu
Marmaray seferleri geçici olarak durduruldu
Marmaray'da teknik bir sorun sebebiyle istasyonlara yolcu alımı geçici olarak durduruldu. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T12:03+0300
2021-11-21T12:03+0300
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marmaray
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Marmaray'da yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Anadolu-Avrupa ve Avrupa-Anadolu yönünde seferler geçici olarak durduruldu.
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istanbul, marmaray
Marmaray seferleri geçici olarak durduruldu
12:03 21.11.2021 (güncellendi: 12:45 21.11.2021)
Marmaray'da teknik bir sorun sebebiyle istasyonlara yolcu alımı geçici olarak durduruldu.
Marmaray'da yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Anadolu-Avrupa ve Avrupa-Anadolu yönünde seferler geçici olarak durduruldu.