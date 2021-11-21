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Meksika'dan ABD'ye giden konteynerlerden 600 göçmen çıktı
Meksika'dan ABD'ye giden konteynerlerden 600 göçmen çıktı
Meksika'nın Veracruz eyaletinde durdurulan iki tır konteynerinde çoğunluğu Orta Amerika uyruklu 600 göçmenin kurtarıldığı bildirildi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T07:04+0300
2021-11-21T07:04+0300
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Ulusal Göçmenlik Enstitüsü'nden (INM) yapılan açıklamada, Ulusal Muhafız birliklerinin ihbar üzerine ABD'ye göçmen taşıdığı öne sürülen iki tırı durdurduğu kaydedildi.Tır konteynerlerinde içinde Afrikalı, Hindistanlı, Bangladeşli dahil 12 ülkeden çoğunluğu Orta Amerika uyruklu insanların olduğu bilgisini veren INM, göçmenlerin insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığını bildirdi.Yapılan aramalarda, 145'i kadın ve çocuk olmak üzere toplam 600 göçmenin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.INM, göçmenlerin 23 Ekim'de Guatemala sınırından itibaren yürümeye başladığını ve toplamda 500 kilometre yol katettiğini duyurdu.Bölgede bulunan STK yetkilisi, kurtarılanların içinde hamilelerin, çocukların ve hasta insanların olduğuna dikkati çekerek, bu kişilere acil olarak tıbbi müdahalede bulunulması gerektiğini belirtti.Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimi'ne göre, Meksika, ocak-eylül ayları arasında 190 binden fazla belgesiz göçmeni tespit etti, bunlardan 74 bin 300'ünü ise sınır dışı etti.
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abd, meksika, göçmen

Meksika'dan ABD'ye giden konteynerlerden 600 göçmen çıktı

07:04 21.11.2021
© REUTERS / STRINGERMeksika'nın Veracruz eyaletinde durdurulan iki tır konteynerinde çoğunluğu Orta Amerika uyruklu 600 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Meksika'nın Veracruz eyaletinde durdurulan iki tır konteynerinde çoğunluğu Orta Amerika uyruklu 600 göçmenin kurtarıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / STRINGER
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Meksika'nın Veracruz eyaletinde durdurulan iki tır konteynerinde çoğunluğu Orta Amerika uyruklu 600 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Ulusal Göçmenlik Enstitüsü'nden (INM) yapılan açıklamada, Ulusal Muhafız birliklerinin ihbar üzerine ABD'ye göçmen taşıdığı öne sürülen iki tırı durdurduğu kaydedildi.
Tır konteynerlerinde içinde Afrikalı, Hindistanlı, Bangladeşli dahil 12 ülkeden çoğunluğu Orta Amerika uyruklu insanların olduğu bilgisini veren INM, göçmenlerin insan kaçakçılarının elinden kurtarıldığını bildirdi.
Yapılan aramalarda, 145'i kadın ve çocuk olmak üzere toplam 600 göçmenin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
INM, göçmenlerin 23 Ekim'de Guatemala sınırından itibaren yürümeye başladığını ve toplamda 500 kilometre yol katettiğini duyurdu.
Bölgede bulunan STK yetkilisi, kurtarılanların içinde hamilelerin, çocukların ve hasta insanların olduğuna dikkati çekerek, bu kişilere acil olarak tıbbi müdahalede bulunulması gerektiğini belirtti.
Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı Göç Politikası Birimi'ne göre, Meksika, ocak-eylül ayları arasında 190 binden fazla belgesiz göçmeni tespit etti, bunlardan 74 bin 300'ünü ise sınır dışı etti.
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