https://tr.sputniknews.com/20211121/metiner-reisimden-ve-partimden-ricam-abdurrahman-dilipak-hakkinda-acilan-davalar-geri-cekilsin-1051007448.html

Metiner: Reisimden ve partimden ricam, Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar geri çekilsin

Metiner: Reisimden ve partimden ricam, Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar geri çekilsin

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davaların çekilmesini istedi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T16:34+0300

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politika

ak parti

türkiye

mehmet metiner

abdurrahman dilipak

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Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reis’imden ve partimden ricamdır: Lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin! Dilipak her şeye rağmen bizim değerimizdir. Kendi aramızda helalleşmeyi sağlayacak ahlaka ve olgunluğa sahip olduğumuzu gösterme günüdür" ifadesini kullandı.

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ak parti, türkiye, mehmet metiner, abdurrahman dilipak