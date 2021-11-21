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Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu
Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yüksel Temur ile yanındaki arkadaşı Abdullah Arslan'ın ölümüyle ilgili açılan davada... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T11:50+0300
2021-11-21T11:50+0300
türkiye
izmir
istanbul
ölüm
mezar
tir
ceza
kaza
şoför
tır şöförü
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İstanbul'dan Bursa'ya giden Yüksel Temur idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Gedelek Mahallesi mevkisinde güvenlik şeridinde bekleyen Metin Ceylan idaresindeki 70 EF 039 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Temur ile yanındaki arkadaşı Abdullah Arslan yaralandı. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Temur ile Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Arslan, kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan TIR şoförü Metin Ceylan, 10 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.10 gün tutuklu kaldıGemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından TIR şoförü Metin Ceylan hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı.'Her şey 1 dakika içinde oldu'Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Ceylan davanın görülen ilk duruşmasında yaptığı savunmasında arıza yaptığı için TIR'ı emniyet şeridine park ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aracımdan ses gelince, emniyet şeridinde uygun olan bir yere park ettim. TIR'ın ikaz lambalarını yaktım. Yaz ayı olduğundan camım açıktı. Sesin geldiği yöne doğru gittiğim sırada; arabama bakmaya fırsat kalmadan, arkadan büyük bir ses duydum. Bir aracın lastiğinin patladığını düşündüm. Ancak lastikte patlaklık yoktu. Bana çarpan 16 MDV 36 plakalı otomobilin ters yöne geçip savrulup, ters döndüğünü gördüm. Hemen gidip aracın kapısını açtım. İçinde 2 kişi sıkışmış durumdaydı. Jandarmaya ve 112’ye haber verdik. Her şey bir dakika içinde oldu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum."Davanın 3’üncü duruşmasında mahkeme kararını verdi. İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulu'ndan gönderilen, ölen sürücü Yüksel Temur'un asli kusurlu bulunup, TIR şoförü Metin Ceylan'ın ise kusursuz olduğunun belirtildiği raporu dikkate alan mahkeme, sanığın beraatine hükmetti.
https://tr.sputniknews.com/20211121/17-ayri-suctan-aranan-ve-17-yil-hapis-cezasi-olan-sahis-korsan-takside-yakalandi-1051000412.html
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izmir, istanbul, ölüm, mezar, tir, ceza, kaza, şoför, tır şöförü, kusur

Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu

11:50 21.11.2021
© DHAMezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu
Mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© DHA
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yüksel Temur ile yanındaki arkadaşı Abdullah Arslan'ın ölümüyle ilgili açılan davada, İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulu'nun raporu mahkemeye ulaştı. Hayatını kaybeden sürücü Temur asli kusurlu bulununca 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan TIR şoförü beraat etti.
İstanbul'dan Bursa'ya giden Yüksel Temur idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Gedelek Mahallesi mevkisinde güvenlik şeridinde bekleyen Metin Ceylan idaresindeki 70 EF 039 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada Temur ile yanındaki arkadaşı Abdullah Arslan yaralandı. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Temur ile Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Arslan, kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan TIR şoförü Metin Ceylan, 10 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10 gün tutuklu kaldı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından TIR şoförü Metin Ceylan hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı.
17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl hapis cezası olan şahıs korsan takside yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
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17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl hapis cezası olan şahıs korsan takside yakalandı
10:25

'Her şey 1 dakika içinde oldu'

Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Ceylan davanın görülen ilk duruşmasında yaptığı savunmasında arıza yaptığı için TIR'ı emniyet şeridine park ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aracımdan ses gelince, emniyet şeridinde uygun olan bir yere park ettim. TIR'ın ikaz lambalarını yaktım. Yaz ayı olduğundan camım açıktı. Sesin geldiği yöne doğru gittiğim sırada; arabama bakmaya fırsat kalmadan, arkadan büyük bir ses duydum. Bir aracın lastiğinin patladığını düşündüm. Ancak lastikte patlaklık yoktu. Bana çarpan 16 MDV 36 plakalı otomobilin ters yöne geçip savrulup, ters döndüğünü gördüm. Hemen gidip aracın kapısını açtım. İçinde 2 kişi sıkışmış durumdaydı. Jandarmaya ve 112’ye haber verdik. Her şey bir dakika içinde oldu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum."
Davanın 3’üncü duruşmasında mahkeme kararını verdi. İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulu'ndan gönderilen, ölen sürücü Yüksel Temur'un asli kusurlu bulunup, TIR şoförü Metin Ceylan'ın ise kusursuz olduğunun belirtildiği raporu dikkate alan mahkeme, sanığın beraatine hükmetti.
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