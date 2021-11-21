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https://tr.sputniknews.com/20211121/mhpli-yilmazdan-ulastirma-bakanina-hicbir-sey-yapilmadigi-icin-ayni-sorunlari-dile-getirecegim-1051004316.html
MHP’li Yılmaz’dan Ulaştırma Bakanı'na: Hiçbir şey yapılmadığı için aynı sorunları dile getireceğim
MHP’li Yılmaz’dan Ulaştırma Bakanı'na: Hiçbir şey yapılmadığı için aynı sorunları dile getireceğim
MHP’nin Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na seslenerek, bitmeyen Düzce-Yığılca yolu için "3.5 sene olmuş biz seçileli, 3.5... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T13:25+0300
2021-11-21T13:25+0300
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mhp
düzce
akp
tünel
ümit yılmaz
milliyetçi hareket partisi (mhp)
adil karaismailoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na bitmeyen Düzce-Yığılca yolu için siteminde bulundu.Komisyon toplantısında "En kolay konuştuğumuz bütçe sizin bütçeniz sayın bakanım" diyen Yılmaz, "3,5 sene olmuş biz seçileli, 3,5 önceki konuşmayı açtığımız zaman hiçbir şey yapılmadığı için Düzce'de rahatlıkla aynı sorunları dile getireceğim" dedi.Yılmaz, "Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Düzce’nin sıkıntılarını dile getiren Yılmaz, “Karayollarıyla da bölge müdürüyle de görüşüyoruz: Düzce-Yığılca yolunun kısa viyadük, küçük tünel ve kalan kısmının yapılması. Bu yol, gerçekten artık kangren hâline geldi, yaklaşık şöyle diyebilirim ki kırk senedir bu yola hiçbir yatırım yapmamış devlet” dedi.“Sağ olun, sizin zamanınızda, 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakandı. Yığılca’yı ziyaretinde buraya söz verdi ve yolun yapımına beş sene önce başlandı” diyen MHP’li Yılmaz, “Ama hâlâ tamamlanamadı; tamamlanamayan yolun kümülatif kilometresi 20 kilometre yani 20 kilometrelik yolu yapamadık" ifadelerini kullandı.MHP’li Yılmaz, “Eğer 18 Martta, Çanakkale’de dünyanın en büyük ayak açıklığı olan köprüsünü yapabiliyorsa bizim devletimiz, 28 kilometrelik Ovit Tüneli’ni yapabiliyorsa bu yolu hayli hayli, leblebi gibi bitirmesi lazım ama maalesef sayın bakanım bu konuda bir gelişme yok” diyerek sitemini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211018/bakan-karaismailoglu-4-yilda-500-binden-fazla-siber-saldiri-engellendi-1049914658.html
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mhp, düzce, akp, tünel, ümit yılmaz, milliyetçi hareket partisi (mhp), adil karaismailoğlu

MHP’li Yılmaz’dan Ulaştırma Bakanı'na: Hiçbir şey yapılmadığı için aynı sorunları dile getireceğim

13:25 21.11.2021
© AAMHP’li Yılmaz’dan Ulaştırma Bakanı'na: Hiçbir şey yapılmadığı için aynı sorunları dile getireceğim
MHP’li Yılmaz’dan Ulaştırma Bakanı'na: Hiçbir şey yapılmadığı için aynı sorunları dile getireceğim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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MHP’nin Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na seslenerek, bitmeyen Düzce-Yığılca yolu için "3.5 sene olmuş biz seçileli, 3.5 önceki konuşmayı açtığımız zaman hiçbir şey yapılmadığı için Düzce'de rahatlıkla aynı sorunları dile getireceğim" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na bitmeyen Düzce-Yığılca yolu için siteminde bulundu.
Komisyon toplantısında "En kolay konuştuğumuz bütçe sizin bütçeniz sayın bakanım" diyen Yılmaz, "3,5 sene olmuş biz seçileli, 3,5 önceki konuşmayı açtığımız zaman hiçbir şey yapılmadığı için Düzce'de rahatlıkla aynı sorunları dile getireceğim" dedi.
Yılmaz, "Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Düzce’nin sıkıntılarını dile getiren Yılmaz, “Karayollarıyla da bölge müdürüyle de görüşüyoruz: Düzce-Yığılca yolunun kısa viyadük, küçük tünel ve kalan kısmının yapılması. Bu yol, gerçekten artık kangren hâline geldi, yaklaşık şöyle diyebilirim ki kırk senedir bu yola hiçbir yatırım yapmamış devlet” dedi.
Sağ olun, sizin zamanınızda, 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Başbakandı. Yığılca’yı ziyaretinde buraya söz verdi ve yolun yapımına beş sene önce başlandı” diyen MHP’li Yılmaz, “Ama hâlâ tamamlanamadı; tamamlanamayan yolun kümülatif kilometresi 20 kilometre yani 20 kilometrelik yolu yapamadık" ifadelerini kullandı.
MHP’li Yılmaz, “Eğer 18 Martta, Çanakkale’de dünyanın en büyük ayak açıklığı olan köprüsünü yapabiliyorsa bizim devletimiz, 28 kilometrelik Ovit Tüneli’ni yapabiliyorsa bu yolu hayli hayli, leblebi gibi bitirmesi lazım ama maalesef sayın bakanım bu konuda bir gelişme yok” diyerek sitemini dile getirdi.
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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