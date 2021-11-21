https://tr.sputniknews.com/20211121/muharrem-inceden-adaylik-yorumu-en-cok-oyu-kim-aliyorsa-o-aday-olmalidir-1051008140.html

Muharrem İnce'den 'adaylık' yorumu: En çok oyu kim alıyorsa o aday olmalıdır

Muharrem İnce'den 'adaylık' yorumu: En çok oyu kim alıyorsa o aday olmalıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim seçimlere bakış açımız; bu iktidardan kurtulmak, bu iktidarı yenmek. Bu kiminle oluyorsa o aday olmalı... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T17:34+0300

2021-11-21T17:34+0300

2021-11-21T17:34+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

muharrem ince

cumhurbaşkanlığı

adaylık

memleket partisi

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere eşi Ülkü İnce ile birlikte Ankara'nın Beypazarı ilçesine geldi. İlçede esnaf ziyaretinde bulunan İnce, vatandaşların sorunlarını dinledi.Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, 'Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz' sözlerinin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:‘En yüksek oy kiminle alınacaksa o kişi aday olmalıdır’‘Özür diliyorum milletimizden, bu kadarını ben bile tahmin edemedim’Muharrem İnce, ayrıca ekonominin iyi yönetilmediğini söyleyerek, "Bundan 3 yıl önce 'Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur' demiştim. Özür diliyorum milletimizden; bu kadarını ben bile tahmin edemedim. O kadar kötü yönetti ki 10 lirayı da geçti. Onun için tahminlerimi tam tutturamamışım. Böyle giderse dolar 20 lira olur. Kötü yönetiyor. Tek adam mantığıyla bu işler yürümez. Kısa vadede yapılması gerekenleri söyledim. Uzun vadede hukuk devleti olmadan, Türkiye'nin yargısı adalet dağıtmadan Türkiye'nin ekonomisi düzelmez, dövizi düşmez" diye konuştu.‘Konya'da un bittiyse Erdoğan'ın da kredisi bitmiş demektir’İnce, erken seçim tartışmalarıyla ilgili de, "Seçim kapıda. Haberler okuyorum, 'Konya'da un bitti' diye. Konya'da un bittiyse Erdoğan'ın da kredisi bitmiş demektir" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, cumhurbaşkanlığı, adaylık, memleket partisi