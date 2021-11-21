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https://tr.sputniknews.com/20211121/muslumenin-aile-bireyleri-sorguda-1051003972.html
Müslüme’nin aile bireyleri sorguda
Müslüme’nin aile bireyleri sorguda
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T13:11+0300
2021-11-21T13:11+0300
türkiye
mersin
ifade
müge anlı
cenaze
sorgu
kız çocuğu
ceset
aile
müge anlı ile tatlı sert
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Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım’da Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6’ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme’yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.Arama çalışmalarının 10’uncu gününde Müslüme’den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme’nin cansız bedeni bulundu. Yağal’ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimine götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme’nin cenazesi, memleketi Karamanda toprağa verildi.Ailesi cenazeye katılmadıKüçük kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme’nin cenazesine katılamadı.Baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile ağabeyler, dede ve 2 halanın şüpheli sıfatıyla gözaltında oldukları bildirildi. Başsavcılığın ek gözaltı süresi istemesinin ardından dün sağlık kontrolünden geçirilen aile üyelerinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/10-gundur-kayip-olan-muslumenin-cansiz-bedeni-bulundu-1050958824.html
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mersin, ifade, müge anlı, cenaze, sorgu, kız çocuğu, ceset, aile, müge anlı ile tatlı sert, müslüme yağal

Müslüme’nin aile bireyleri sorguda

13:11 21.11.2021
© DHAMüslüme’nin aile bireyleri sorguda
Müslüme’nin aile bireyleri sorguda - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© DHA
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan babası Mehmet, annesi Selvi, dedesi, ağabeyleri ve bazı akrabalarının jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım’da Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6’ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.
En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme’yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arama çalışmalarının 10’uncu gününde Müslüme’den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme’nin cansız bedeni bulundu. Yağal’ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimine götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme’nin cenazesi, memleketi Karamanda toprağa verildi.

Ailesi cenazeye katılmadı

Küçük kızın cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, Müslüme Yağal'ın anne ve babasının da aralarında olduğu yakınlarını ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.
Anneanne Müslüme Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile, ifade işlemleri sürdüğü için Müslüme’nin cenazesine katılamadı.
Baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile ağabeyler, dede ve 2 halanın şüpheli sıfatıyla gözaltında oldukları bildirildi. Başsavcılığın ek gözaltı süresi istemesinin ardından dün sağlık kontrolünden geçirilen aile üyelerinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Müslüme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
TÜRKİYE
10 gündür kayıp olan Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı
19 Kasım, 12:28
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