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Özhaseki: Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz
Özhaseki: Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz"... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T18:06+0300
2021-11-21T18:06+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
mehmet özhaseki
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen ‘Esenler Kayseri 5. Mantı Festivali’ne katıldı.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının ardından bir süre AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu anımsatan Özhaseki, "Sonra takdir ettiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geldim. Bana Güneydoğu'yu işaret ettiler" dedi.Özhaseki konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz. Ama bunları aşacak tek kadro ve güç, emin olun Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında var. Bunu hiç kimse unutmasın. Allah'ın izniyle biz bu sorunları da çözeceğiz" diye belirtti.Özhaseki “Terörün zorla, köylerde silahla oy kullandırdığı vatandaşlar artık 'illallah' dedi. 100'den fazla belediyeleri vardı. Bu seçimde 50'den fazlasını AK Parti olarak biz aldık. Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız. Niye? Biz hizmet ediyoruz. Biz bu milletin birer ferdiyiz, parçasıyız, milli değerlere sahibiz, Türkiye'nin iyiliğini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki

Özhaseki: Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz

18:06 21.11.2021
© AAMehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen ‘Esenler Kayseri 5. Mantı Festivali’ne katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının ardından bir süre AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu anımsatan Özhaseki, "Sonra takdir ettiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geldim. Bana Güneydoğu'yu işaret ettiler" dedi.
Özhaseki konuşmasının devamında, "Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, Allah'ın izniyle önümüzde ne kadar sorun varsa aşarız biz. Problemlerimiz var mı? Var. Biz de biliyoruz. Ama bunları aşacak tek kadro ve güç, emin olun Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarında var. Bunu hiç kimse unutmasın. Allah'ın izniyle biz bu sorunları da çözeceğiz" diye belirtti.
Özhaseki “Terörün zorla, köylerde silahla oy kullandırdığı vatandaşlar artık 'illallah' dedi. 100'den fazla belediyeleri vardı. Bu seçimde 50'den fazlasını AK Parti olarak biz aldık. Şimdi seçim olsun, geriye kalan 50 belediyeyi de alırız. Niye? Biz hizmet ediyoruz. Biz bu milletin birer ferdiyiz, parçasıyız, milli değerlere sahibiz, Türkiye'nin iyiliğini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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