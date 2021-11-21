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Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumu istişare etti
Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumu istişare etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Dağlık Karabağ'daki durumu konuştuğu açıklandı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T14:26+0300
2021-11-21T14:26+0300
dünya
rusya
ermenistan
vladimir putin
azerbaycan
nikol paşinyan
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan, salı günü Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine bu sabah yaptıkları yeni bir konuşmayla devam etti.Taraflar, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmaların uygulanması bağlamında bölgedeki durumu ve duruma istikrar kazandırmaya yönelik önlemleri ele aldı.Paşinyan, 16 Kasım'daki çatışmaların durmasını sağlayan aktif arabuluculuk çabaları nedeniyle Putin'e teşekkür etti.Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.16 Kasım'da yeniden alevlenen çatışmalar, Rusya'nın arabuluculuğunda sonlandırılmıştı
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rusya, ermenistan, vladimir putin, azerbaycan, nikol paşinyan

Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumu istişare etti

14:26 21.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girPutin - Paşinyan Kremlin
Putin - Paşinyan Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Dağlık Karabağ'daki durumu konuştuğu açıklandı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan, salı günü Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine bu sabah yaptıkları yeni bir konuşmayla devam etti.
Taraflar, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmaların uygulanması bağlamında bölgedeki durumu ve duruma istikrar kazandırmaya yönelik önlemleri ele aldı.
Paşinyan, 16 Kasım'daki çatışmaların durmasını sağlayan aktif arabuluculuk çabaları nedeniyle Putin'e teşekkür etti.
Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.
16 Kasım'da yeniden alevlenen çatışmalar, Rusya'nın arabuluculuğunda sonlandırılmıştı
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