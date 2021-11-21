https://tr.sputniknews.com/20211121/sarkici-muazzez-ersoy--elbette-yaslanacagim-ama-beni-kimse-moruk-olarak-goremeyecek-1051001365.html

Şarkıcı Muazzez Ersoy: Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek

Şarkıcı Muazzez Ersoy: Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek

Sanatçı Muazzez Ersoy, "Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek. Bizim işimiz estetik, hekimlere çok iş düşüyor. Yeter demeleri gerekli... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-21T11:29+0300

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yaşam

açıklama

şarkı

yaşlanma

yaşlılık

muazzez ersoy

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Muazzez Ersoy, Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk oldu.Ersoy, burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Piyasa müsaade etse sadece şarkı söylemek istiyorum. Ama şarkı söyleyerek para kazanamıyorum ki. Ben hiçbir zaman aç tiyatrocu olmadım. Tiyatrodan da para kazandım. Rahmetli Hasan Saltık sana albüm yapacağız demişti. 55 yaşında beni pop star mı yapacaksın dedim. Kalan Müzik'ten çıkan kalır dedi. O şekilde bir albüm çıkarmıştık. Ama pandemi bir patladı. Hala şarkı söylemek istiyorum. Benim bütün tiyatro eserlerimde müzik çok öndedir” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210616/muazzez-ersoy-insanlarla-bir-araya-gelmeyi-cok-ozledim-ruyalarimda-konser-veriyorum-1044744114.html

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açıklama, şarkı, yaşlanma, yaşlılık, muazzez ersoy