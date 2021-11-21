https://tr.sputniknews.com/20211121/selamimi-neden-almadin-dedi-doktorun-ustune-yurudu-1051004469.html

'Selamımı neden almadın' dedi, doktorun üstüne yürüdü

'Selamımı neden almadın' dedi, doktorun üstüne yürüdü

Beydikdüzü’nde bir şahıs, tedavi olmak için gittiği hastanede selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü. Eşi ve çocuğunun bağırışlarına aldırmayan... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

hastane

hemşire

doktor

hasta

beylikdüzü

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Eşi ve iki çocuğu ile hastanenin acil bölümüne tedavi olmak için gelen bir vatandaş, kendisi ile yeterince ilgilenmediği ve selamını almadığı gerekçesi ile doktorun üstüne yürüdü. O sırada eşi ve çocuklarının bağırışlarına aldırmayan adam hastaneyi birbirine kattı. Hastanenin güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşların tartışmaya müdahale etmesi ile olay daha fazla büyümeden son buldu. Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20211118/doktorlar-ankaraya-yuruyecek-satin-alma-gucumuz-eridi-yuzde-150-maas-iyilestirmesi-istiyoruz-1050939273.html

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istanbul, hastane, hemşire, doktor, hasta, beylikdüzü