https://tr.sputniknews.com/20211121/tanju-ozcan-hicbir-siyasal-parti-genel-baskani-cumhurbaskani-adayi-olmamalidir-1051007551.html

Tanju Özcan: Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır

Tanju Özcan: Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından "Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır" ifadelerini kullanarak... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T16:54+0300

2021-11-21T16:54+0300

2021-11-21T16:54+0300

politika

türkiye

tanju özcan

güçlendirilmiş parlamenter sistem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044275017_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_1fe06c5a258f5ee11b18036a5ce01bec.jpg

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.Özcan, yaptığı paylaşımda, "Erdoğan döneminin sona ereceği artık netleşmiştir. Şayet parlementer sisteme dönme kanusunda muhalefet samimi ise; hiçbir siyasal parti genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır. Zira, Siyasi Parti Genel Başkanları Parlementer sistemlerin doğal Başbakan adaylarıdır" ifadelerini kullandı.Özcan devamında, "Parti genel başkanlarının ucube sistemde cumhurbaşkanı adayı olmaları ve seçilmelerinin, sistemi kalıcı hale getirebileceğinden kaygılıyım. Parlementer sisteme dönüş için fikir belirten Özcan açıklamasında, "Parlementer sisteme dönene kadar parti genel başkanları, bakanların kendilerine bağlı olacağı kuvvetli cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları en doğru seçenek olacak. Böylelikle güçlü CB yardımcısı siyasi parti genel başkanları, denge-denetim mekanizmasını işletilmesini sağlamanın yanı sıra, parlamenter sisteme dönüş garantisinin sigortası da olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, tanju özcan, güçlendirilmiş parlamenter sistem