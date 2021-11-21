https://tr.sputniknews.com/20211121/tanju-ozcan-hicbir-siyasal-parti-genel-baskani-cumhurbaskani-adayi-olmamalidir-1051007551.html
Tanju Özcan: Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır
Tanju Özcan: Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından "Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır" ifadelerini kullanarak... 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T16:54+0300
2021-11-21T16:54+0300
2021-11-21T16:54+0300
politika
türkiye
tanju özcan
güçlendirilmiş parlamenter sistem
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.Özcan, yaptığı paylaşımda, "Erdoğan döneminin sona ereceği artık netleşmiştir. Şayet parlementer sisteme dönme kanusunda muhalefet samimi ise; hiçbir siyasal parti genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır. Zira, Siyasi Parti Genel Başkanları Parlementer sistemlerin doğal Başbakan adaylarıdır" ifadelerini kullandı.Özcan devamında, "Parti genel başkanlarının ucube sistemde cumhurbaşkanı adayı olmaları ve seçilmelerinin, sistemi kalıcı hale getirebileceğinden kaygılıyım. Parlementer sisteme dönüş için fikir belirten Özcan açıklamasında, "Parlementer sisteme dönene kadar parti genel başkanları, bakanların kendilerine bağlı olacağı kuvvetli cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları en doğru seçenek olacak. Böylelikle güçlü CB yardımcısı siyasi parti genel başkanları, denge-denetim mekanizmasını işletilmesini sağlamanın yanı sıra, parlamenter sisteme dönüş garantisinin sigortası da olacaktır" ifadelerine yer verdi.
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türkiye, tanju özcan, güçlendirilmiş parlamenter sistem
Tanju Özcan: Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından "Hiçbir siyasal parti genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır" ifadelerini kullanarak paylaşım yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları üzerine sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Özcan, yaptığı paylaşımda, "Erdoğan döneminin sona ereceği artık netleşmiştir. Şayet parlementer sisteme dönme kanusunda muhalefet samimi ise; hiçbir siyasal parti genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalıdır. Zira, Siyasi Parti Genel Başkanları Parlementer sistemlerin doğal Başbakan adaylarıdır" ifadelerini kullandı.
Özcan devamında, "Parti genel başkanlarının ucube sistemde cumhurbaşkanı adayı olmaları ve seçilmelerinin, sistemi kalıcı hale getirebileceğinden kaygılıyım. Parlementer sisteme dönüş için fikir belirten Özcan açıklamasında, "Parlementer sisteme dönene kadar parti genel başkanları, bakanların kendilerine bağlı olacağı kuvvetli cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları en doğru seçenek olacak. Böylelikle güçlü CB yardımcısı siyasi parti genel başkanları, denge-denetim mekanizmasını işletilmesini sağlamanın yanı sıra, parlamenter sisteme dönüş garantisinin sigortası da olacaktır" ifadelerine yer verdi.